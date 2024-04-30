📹Битва на поле − дружба за пределами. Фанаты «Баварии» и «Мадрида» разделили один мюнхенский паб

Без происшествий.

Сегодня в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Мадрид». Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Город хорошо подготовился к наплыву испанских болельщиков, ведь ему не привыкать гостеприимно распахивать дверь для гостей. «Бавария» постоянный участник Лиги чемпионов и практически всегда играет на самых поздних стадиях еврокубка.

В интернете появилось видео из одного из мюнхенских пабов, в котором с абсолютно дружеской атмосфере проводили время болельщики обеих команд. Некоторые даже обменялись рукопожатиям и пожеланиями хорошей игры.

В последний раз в официальном матче «Бавария» и «Мадрид» встречались в сезоне-2017/18. Тогда на этой же стадии первый матч игрался в Мюнхене и гости победили 1:2. Дома «королевский клуб» сыграл вничью 2:2 и вышел в финал, где победил «Ливерпуль» − 3:1.