📹Игроки «Герты» перепели клубный гимн. Первую версию фанатского хита футболисты записали 26 лет назад

Футбол и музыка − две неразрывные культуры, которые часто живут вместе и нередко сотрудничают. Каждый клуб имеет свой гимн, который считается священным для каждого настоящего болельщика.

Сами игроки до и после матчей ходят в наушниках, в которых играют те треки, которые должны мотивировать их выкладываться на полную. Ни одно крупное мировое соревнование не обходится без собственной заглавной песни.

В прошлом, а именно, в 1998 году, некоторые игроки «Герты» исполнили гимн клуба. Они назвались Hertha Boys, а песня получила название La Ola für Hertha. В тот раз за микрофоном оказались Михаэль Преетц, Сикстен Файт, Эйлфур Сверриссон и Андреас Том.

Спустя 26 лет игроки клуба второй немецкой Бундеслиги перевыпустили гимн. Теперь его исполнили нынешние футболисты «Герты», а именно вратарь Мариус Герсбек, защитник Мартон Дардаи, а также форварды Фабиан Резе и лучший бомбардир этого сезона Харис Табакович.

В прошлом сезоне «Герта» после десяти сезонов в элите вывалилась во вторую Бундеслигу. В этом команда идет на восьмом месте и не претендует на повышение в классе, что не означает, что болельщиков не нужно развлекать. Тем более, локальными хитами.