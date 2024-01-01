Гаспачо
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«Очень счастлив». Роналду рассказал о целях на 2024-й

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«Что вы чувствуете, став игроком с наибольшим количеством забитых мячей в 2023 году?» – спросил журналист у Криштиану Роналду.

«Очень счастлив. Это был хороший год для меня, как в целом, так и индивидуально. Я забил так много голов, я очень помог клубу, и сборной тоже. Так что я очень горжусь», – ответил португалец.

«Я буду продолжать. Я чувствую себя хорошо. Я счастлив. В следующем году постараюсь сделать это снова», – добавил он.

Криштиану Роналду завершил 2023 год с 54 голами, забитыми во всех соревнованиях. Несмотря на то, что большая часть из них была в Саудовской Аравии, для 38-летнего игрока это впечатляющие показатели.

Ожидается, что легенда «Реала» примет участие в предстоящем Евро.

1 комментарий
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Справедливости ради, хоть лига с Европой и не конкурентная, для почти 39-летнего игрока такой результат можно считать отличным.
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