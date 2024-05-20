«Если мы не занимаемся сексом один день, на следующий должны сделать это дважды». Бартра рассказал детали личной жизни на ТВ-шоу

Бывший центральный защитник «Барселоны» Марк Бартра и его девушка Джессика Гойкоэчеа пришли на телешоу La Resistencia, где испанец заявил: «Каждый день, когда мы видим друг друга, мы должны заниматься сексом. Если мы не занимаемся сексом один день, то на следующий должны сделать это дважды».

Как только Бартра это сказал, Джессика бросила на него взгляд:

Гойкоэчеа – модель, прославившая смелыми образами и фотографиями, которые некоторые могут счесть провокационными. У нее собственный бренд goi, выпускающий купальники, а в соцсетях за ней следят около двух миллионов человек.