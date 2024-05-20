🎥Криштиану Роналду стал главной звездой боя между Усиком и Фьюри✨

Криштиану Роналду посетил бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

39-летний португалец не мог пропустить крупнейший боксерский поединок за последние 20 лет, тем более когда он проходит в Саудовской Аравии.

Роналду прибыл на Ferrari Purosangue стоимостью 400 000 фунтов стерлингов вместе со своим 13-летним сыном Криштиану-младшим.

Роналду занял свое место рядом с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Перед боем Роналду успел пообщаться и с Неймаром - бразилец тоже был на поединке и подошел к Криштиану.

В ночь на 19 мая Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив Т айсона Фьюри, а Криштиану Роналду и все звездные гости прекрасно провели время.