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В Турции сыграли главное дерби страны «Фенербахче» - «Галатасарай»: столько эмоций от футбола мало где увидишь🤯🤯🤯

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Турецкие фанаты - это что-то.

«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем» в стамбульском дерби в чемпионате Турции. Команды не смогли забить друг другу ни одного гола. Дерби считается одним из самых принципиальных в Европе, фанаты сходят с ума не только на стадионе, но и у экранов телевизоров.

После 17 матчей «Фенербахче» и «Галатасарай» лидируют в таблице, имея по 44 очка. «Фенербахче» опережает соперника лишь за счет дополнительных показателей.

Отметим, что командам предстоит сыграть друг с другом 2 матча подряд в течение 5 дней - 29 декабря они разыграют турецкий Суперкубок.

2 комментария
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Какие могут быть эмоции от унылого катания ваты.Команды сделали по пару ударов в створ и все
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Очень содержательная статья....
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