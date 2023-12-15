Душа поет🎵: Серхио Рамос сообщил о выходе новой песни🎥

Серхио Рамос продолжает радовать своих поклонников не только игрой на поле в составе «Севильи», но и музыкальными экспериментами.

В своих социальных сетях Серхио сообщил, что с 22 декабря будет доступен трек Los Yakis «No me contradigas», в записи которого он принял участие.

Для Рамоса это не первый музыкальный эксперимент, ранее Серхио сотрудничал с Demarco Flamenco, записав с ним песню «Otra Estrella en tu Corazon».

Бывший капитан «Мадрида» обладает приятным голосом и умеет играть на гитаре, неплохо импровизируя.

Похоже, мы уже знаем, чем будет заниматься Рамос после завершения футбольной карьеры.