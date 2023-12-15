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Душа поет🎵: Серхио Рамос сообщил о выходе новой песни🎥

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Серхио Рамос Серхио Рамос
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Серхио Рамос продолжает радовать своих поклонников не только игрой на поле в составе «Севильи», но и музыкальными экспериментами.

В своих социальных сетях Серхио сообщил, что с 22 декабря будет доступен трек Los Yakis «No me contradigas», в записи которого он принял участие.

Для Рамоса это не первый музыкальный эксперимент, ранее Серхио сотрудничал с Demarco Flamenco, записав с ним песню «Otra Estrella en tu Corazon». 

Бывший капитан «Мадрида» обладает приятным голосом и умеет играть на гитаре, неплохо импровизируя.

Похоже, мы уже знаем, чем будет заниматься Рамос после завершения футбольной карьеры.

 

4 комментария
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Какое гонево, посту 3 минуты и 43 плюса

Позор спорцу за такие движения
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Умеет играть на гитаре? Неплохо импровизирует??? Судя по видео, он только учится начал😄
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Катюшка посты накручивает)) потом про честность и справедливость рассказывают ахаха
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Ответ Tarantul Cfg
Какое гонево, посту 3 минуты и 43 плюса Позор спорцу за такие движения
Комментарий удален модератором
Ответ pashapavel
Комментарий удален модератором
Что за трансуха с женским полом?
0
0
0
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