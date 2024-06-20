Почему мы не увидим новинку Евро в топ-5 лигах? В клубном футболе игру рукой продолжат судить по старинке

Инновационная технология мяча, использованная на Евро-2024, пока не может быть перенесена в европейские лиги.

Новинкой Евро-2024 стал микрочип внутри мяча, разработанного Adidas. Этот чип действует как датчик, позволяя точно определять местоположение мяча на поле и фиксировать его контакт с игроками.

Технология включает в себя «сникетр», используемый в крикете для определения контакта с мячом, который отслеживает звуковые волны при касании мяча.

Впервые эта технология была продемонстрирована во время матча Бельгии и Словакии (0:1), когда гол Ромелу Лукаку был отменен из-за игры рукой Лоиса Опенды.

Однако эта технология не может быть использована в европейских лигах.

Ни одна из пяти топ-5 лиг не может использовать мяч, разработанный Adidas, поскольку у них заключены контракты с другими поставщиками мячей.

Дизайн и расположение чипа запатентованы Adidas, другие производители должны разрабатывать собственные версии. Компания Kinexon, которая помогла разработать чип, ранее сотрудничала с Derbystar и Puma. В Ла Лиге и Серии А используются мячи Puma, а в Бундеслиге - Derbystar.

Премьер-лига будет использовать мячи Nike до конца сезона-2024/25, а после перейдет на Puma.