Почему мы не увидим новинку Евро в топ-5 лигах? В клубном футболе игру рукой продолжат судить по старинке
Инновационная технология мяча, использованная на Евро-2024, пока не может быть перенесена в европейские лиги.
Новинкой Евро-2024 стал микрочип внутри мяча, разработанного Adidas. Этот чип действует как датчик, позволяя точно определять местоположение мяча на поле и фиксировать его контакт с игроками.
Технология включает в себя «сникетр», используемый в крикете для определения контакта с мячом, который отслеживает звуковые волны при касании мяча.
Впервые эта технология была продемонстрирована во время матча Бельгии и Словакии (0:1), когда гол Ромелу Лукаку был отменен из-за игры рукой Лоиса Опенды.
Однако эта технология не может быть использована в европейских лигах.
Ни одна из пяти топ-5 лиг не может использовать мяч, разработанный Adidas, поскольку у них заключены контракты с другими поставщиками мячей.
Дизайн и расположение чипа запатентованы Adidas, другие производители должны разрабатывать собственные версии. Компания Kinexon, которая помогла разработать чип, ранее сотрудничала с Derbystar и Puma. В Ла Лиге и Серии А используются мячи Puma, а в Бундеслиге - Derbystar.
Премьер-лига будет использовать мячи Nike до конца сезона-2024/25, а после перейдет на Puma.