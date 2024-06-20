7 причин, почему Канте любят за пределами поля

Нголо Канте мало кто ждал на Евро. И уж точно в такой отличной форме.

33-летний француз получил вызов в сборную Франции после сезона в Саудовской Аравии и в первом же туре доказал все игрой, восхитив примерно всех. А вот 7 примеров вне футбольного поля, за которые любят Канте:

• подписал первый взрослый контракт с «Булонью», прикатив на тренировку на детском самокате;

• будучи футболистом ходил на учебу, чтобы стать бухгалтером;

• каждый день бегал несколько миль на тренировку, партнеры по «Лестеру» отговаривали;

• вместо роскошного спорткара купил Mini Cooper, на котором ездит до сих пор;

• позволил молодому французу, исключенному из академии «Лестера», и его брату жить с ним месяц;

• пришел к фанату «Арсенала», которого встретил в мечети, поиграть в FIFA.

• пришел на свадьбу дочери журналиста-фаната.