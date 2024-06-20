Adidas представил новые бутсы Месси. В таких же цветах он поехал на ЧМ-2022
Adidas представил новые бутсы Лео Месси для Копа Америка. Снова золотые оттенки — в такой же расцветке Лео ездил и на ЧМ-2022. Вы помните, чем все закончилось.
На Копа Америка Аргентина едет действующим чемпионом, Месси провел турнир 2021 года на недосягаемом уровне:
• золотая медаль;
• награда лучшему игроку;
• «Золотая бутса»;
• четыре гола, пять ассистов.;
• поучаствовал в девяти из 12 голов Аргентины;
• сыграл все 630 минут.