🥹 «Деньги - не главное!» Ляказетт отказался от сумасшедшего предложения из Саудовской Аравии, чтобы сыграть с Лионом в Лиге Европы 😱

Александр Ляказетт - рождён, чтобы играть в «Лионе». Но теперь об этом говорит не только его статистика, но и решения за пределами поля.

Французский нападающий отказался от переезда в Саудовскую Аравию, чтобы помочь клубу в еврокубках.

L'Équipe утверждает, что Ляказетт решил остаться в «Лионе» на последний год своего контракта, в то время как «Аль-Кадисия» активно пытался подписать игрока.

Саудовский клуб предлагал французу контракт с окладом в €30 млн (после налоговых вычетов) за два года. «Лион» был не против ухода игрока, поскольку он принес бы клубу €10 млн.

Капитан «Лиона» принял решение остаться во Франции. Напомним, 33-летний Ляказетт отметился 19 голами в минувшем сезоне Лиги 1 - это второй показатель в лиге (после Мбаппе).