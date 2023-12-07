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Теперь мы видели все - фирменное празднование Криштиану Роналду Siuuu исполнили у жерла вулкана🌋🌋🌋

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Обошлось без жертв.

Нападающий «Аль-Нассра» Криштиану Роналду давно раскрыл секрет фирменного празднования голов.

«Кажется, это превратилось в глобальное явление, — мне нравится, когда я вижу, как это делают другие, люди из иных видов спорта или маленькие дети — это здорово. Это [Siu] означает «Да» — очень просто, но сильно.

Я начал кричать «Siu», когда играл в «Реале». Я был в США, и мы играли против «Челси», и я не знаю, от чего это пошло. Я просто забил мяч, и это вышло из меня. Это было искренне. Я делал это все чаще, и мои фанаты говорили: «Криштиану, Siuuuuu». Я подумал: «Вау! Люди запоминают меня благодаря этому». Это здорово, и я продолжил делать это и дальше».

Теперь Siuuu исполнено и у жерла вулкана - у смелого поклонника Роналду все хорошо, не волнуйтесь.

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