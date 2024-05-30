Гвардиола повлиял на выбор тренера «Баварии». Компани играл у него в «Манчестер Сити» и получил отличную характеристику

После повышения из Чемпионшипа «Бернли» не удалось удержаться в АПЛ. Однако несмотря на это, Венсан Компани в среду получил должность главного тренера «Баварии». Теперь стало известно, что Пеп Гвардиола сыграл определенную роль в его назначении.

Трансферный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о том, как развивалась ситуация при выборе тренера многократного чемпиона Бундеслиги.

«После внутренних обсуждений, о которых стало известно в понедельник, «Бавария» поинтересовалась мнением Пепа Гвардиолы о Венсане Компани. Отношения между немецким клубом и испанцем остаются отличными. Гвардиола высоко отозвался о Компани как о талантливом тренере, умном парне и идеальном кандидате на эту должность».

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд добавил: «Венсан Компани − тренер, который очень хорошо вписывается в игровую философию и самобытность «Баварии»: его команды хотят владеть мячом, играть в доминирующий и высокоинтенсивный футбол».

«Это молодой, очень амбициозный тренер, который имеет большой международный опыт, держит руку на пульсе игроков и точно знает, что должно происходить на поле. Он может и хочет дать нашей команде очень многое».