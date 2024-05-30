Микель Артета наслаждается отдыхом на Сардии в компании своей жены - бывшей Мисс Испания🌞

Микель Артета и его жена Лорена Берналь наслаждаются отдыхом.

Главный тренер «Арсенала» восстанавливается после изнурительного сезона, в котором его команда упустила титул чемпиона Премьер-лиги в противостоянии с «Манчестер Сити».

Артета сбежал в Порто-Чево, на Сардинию, где он со своей женой, бывшей участницей конкурса «Мисс мира» Лореной и двумя детьми, наслаждается поездкой на яхте.

43-летняя Лорена стала Мисс Испанией в 1999 году, а также работала телеведущей и актрисой, снимаясь во множестве испанских фильмов и телешоу.

А недавно она затмила всех на Globe Soccer Awards, когда Артета стал лучшим тренером Премьер-лиги/

Пара воспитывает троих сыновей Габриэля, Даниэля и Оливера.