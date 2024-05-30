🤯 Если вы не знаете, зачем футболу нужна победа «Олимпиакоса», то вот вам ответ 🎉🔥🎉

Вчера «Олимпиакос» оформил незапланированный государственный праздник в Греции, обыграв в финале Лиги конференций «Фиорентину».

Это первый трофей для клубного греческого футбола, поэтому, если хотите сопоставить масштабы успеха, то вспомните победу ЦСКА в Кубке УЕФА.

Для более точных ощущений посмотрите на ночные Афины.

«Это круче, чем парад «Сити» после треба».

«Представьте, что бы происходило, если бы они выиграли Лигу чемпионов».

«Спартанцы любят праздники».

«Ещё одна команда выиграла еврокубок раньше «Арсенала».