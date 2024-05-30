Телохранитель Месси - просто машина, выложил видео тренировки, которую мало кто сможет повторить💪🏻💪🏻💪🏻
А вы умеете так отжиматься?
Охранник Месси является бывшим спецназовцем армии США, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане и владеет боевыми искусствами. Он также участвовал в нескольких боях ММА.
Яссин Чуэко бегает по кромке поля во время матчей «Интер Майами», чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов.
В перерывах между матчами Яссин активно поддерживает физическую форму, регулярно выкладывая видео тренировок в соцсетях.