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Фото дня📷 Единственный болельщик, который сохранял спокойствие во время драки аргентинцев с бразильцами

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Мужчина словил свою волну.

В соцсетях завирусилось селфи одного из болельщиков, жизнерадостно фотографировавшегося на трибунах «Мараканы», в то время как за его спиной идет ожесточенная драка болельщиков и полиции.

Напомним, на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

9 комментариев

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marsover
Родченков что ли?
+13
0
+13
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Maksat S
Это Кубинец и ему все равно)
Его сборная уже сыграла
+6
0
+6
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Sveta Arhipova
Из этого ещё не сделали мем?
+3
0
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endrioo
Ответ Flow market Victor Mercedes
Какое спокойствие? У человека истерический смех глядя на происходящее!
Просто он оформил FanID
+3
0
+3
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Хана Спектор
Ответ Sveta Arhipova
Из этого ещё не сделали мем?
Даже странно....
+3
0
+3
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Flow market Victor Mercedes
Какое спокойствие? У человека истерический смех глядя на происходящее!
+3
-1
+2
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nyshtyak
Mediis tempestatibus placidus.
0
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Всё знаю
Ответ Maksat S
Это Кубинец и ему все равно) Его сборная уже сыграла
Не только сыграла , но и и пошопились)
0
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