Фото дня📷 Единственный болельщик, который сохранял спокойствие во время драки аргентинцев с бразильцами

Мужчина словил свою волну.

В соцсетях завирусилось селфи одного из болельщиков, жизнерадостно фотографировавшегося на трибунах «Мараканы», в то время как за его спиной идет ожесточенная драка болельщиков и полиции.

Напомним, на одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.