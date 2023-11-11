Гаспачо
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🤔 Месси не умеет бить пенальти? Этот миф настолько нелеп, что его нужно разрушить 🤥❌

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Из минусов Месси люди чаще всего упоминают о его частых промахах с пенальти. Появился даже миф, якобы Лео не умеет их исполнять...

Что ж, давайте раз и навсегда разделим зерна от плевел в отношении аргентинца.

Месси умеет исполнять пенальти. Вот доказательство.

Видели что-нибудь подобное?

Это не свежее видео, но ролик регулярно становится трендом в соцсетях, напоминая сомневающимся об истинных способностях Месси.

Но, безусловно, не будем отрицать очевидное - у Лео не самый высокий процент реализации ударов с точки (77.7%). Для сравнения: у Роналду 84.5%. Есть даже целый сайт, посвященный этому противостоянию.

Так или иначе, говорить о технической составляющей не приходится. Дело лишь в психологии.

8 комментариев

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Barsenoga
уже больше года, начиная с чемпионата мира он стал бить пенальти на исполнение, по вратарю, в 36 лет меняет привычки и продолжает оттачивать новые навыки
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Ruscello
Чили не забил в финале Копы вот и решили, что не умеет. Но Катар всех убедил в обратном, если что, он всегда забьет, даже если Ухо Льорис их отбивать не будет.
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ЧИКО
Уже не знают как укусить Месси. Не умеет бить пенальти? Были промахи, но пусть посчитают сколько забил и сколько промазал. Единственное, что в футболе Лео не умеет, это реагировать на всякого рода глупую критику… и правильно делает
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Вальдано
А вот Геша так не умеет. Зато Лео не умеет забивать волосами и красиво прыгать в стенке. В этом у них нет паритет. 😄🤭
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Winfated
Но, безусловно, не будем отрицать очевидное - у Лео не самый высокий процент реализации ударов с точки (77.7%).

Кек. Это и значит что не умеет бить пенальти). Не вижу проблемы признать это, во многом другом зато он лучший.
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Илья Мурашов
Главное, что на ЧМ пенальти забил. Еще один Баджо не нужен
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Геннадий Тимченко
Ответ ЧИКО
Уже не знают как укусить Месси. Не умеет бить пенальти? Были промахи, но пусть посчитают сколько забил и сколько промазал. Единственное, что в футболе Лео не умеет, это реагировать на всякого рода глупую критику… и правильно делает
если он умеет, то выходит он сознательно слил в плей-офф ЛЧ за ПСЖ в матче с Реалом❓🤔
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