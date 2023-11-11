🤔 Месси не умеет бить пенальти? Этот миф настолько нелеп, что его нужно разрушить 🤥❌

Из минусов Месси люди чаще всего упоминают о его частых промахах с пенальти. Появился даже миф, якобы Лео не умеет их исполнять...

Что ж, давайте раз и навсегда разделим зерна от плевел в отношении аргентинца.

Месси умеет исполнять пенальти. Вот доказательство.

Видели что-нибудь подобное?

Это не свежее видео, но ролик регулярно становится трендом в соцсетях, напоминая сомневающимся об истинных способностях Месси.

Но, безусловно, не будем отрицать очевидное - у Лео не самый высокий процент реализации ударов с точки (77.7%). Для сравнения: у Роналду 84.5%. Есть даже целый сайт, посвященный этому противостоянию.

Так или иначе, говорить о технической составляющей не приходится. Дело лишь в психологии.