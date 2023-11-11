Видео, которое ждали: Месси показал свой восмьой «Золотой мяч». Вышел в особенной форме под фонарики и фейрверк

Товарищеский матч «Интер Майами» с «Нью-Йорк Сити» стал особенным, потому что его анонсировали вот таким фото. Все понятно и без пояснений.

Лео Месси готовился показать миру свой восьмой «Золотой мяч». Аргентинец вышел в роскошных бутсах от adidas и в футболке с необычной нашивкой – два золотых козла (в этом контексте символизируют величие), создающие образ эмблемы клуба с цаплями и буквой «м» снизу. Только М – это Месси или Майами?

Похоже, на сегодня – точно Месси.

Ну как без фейрверков?