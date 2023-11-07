Криштиану Роналду добавил в свою коллекцию часов модель ручной сборки за 1,3 млн долларов📹

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал редкие часы от бренда Jacob and Co.

Часы стоимостью 1,3 миллиона долларов были выпущены всего в 18 экземплярах. Модель Twin Turbo Furious, впервые появилась в 2018 году, она оснащена однокнопочным хронографом и калькулятором разницы во времени.

Генеральный директор часового и ювелирного бренда Джейкоб Арабо лично доставил редкое изделие Роналду, поскольку «случайно оказался по соседству». Арабо написал в социальных сетях:

«Я был по соседству и решил лично доставить часы за 1,3 миллиона долларов единственному и неповторимому Криштиану».

Часы, доставленные Роналду, декорированы и собраны вручную и состоят из 832 различных компонентов, а их турбийоны состоят из 104 компонентов и весят всего 1,15 грамма.

У них большой корпус диаметром 57 мм, а безель из 18-каратного белого золота украшен 344 белыми бриллиантами багетной огранки. Другие особенности включают циферблат из дымчато-серого сапфирового стекла с Neoralithe по периметру, люминесцентные индексы с покрытием Super-LumiNova.