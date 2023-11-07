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Криштиану Роналду добавил в свою коллекцию часов модель ручной сборки за 1,3 млн долларов📹

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продемонстрировал редкие часы от бренда Jacob and Co.

Часы стоимостью 1,3 миллиона долларов были выпущены всего в 18 экземплярах. Модель Twin Turbo Furious, впервые появилась в 2018 году, она оснащена однокнопочным хронографом и калькулятором разницы во времени.

Генеральный директор часового и ювелирного бренда Джейкоб Арабо лично доставил редкое изделие Роналду, поскольку «случайно оказался по соседству». Арабо написал в социальных сетях:

«Я был по соседству и решил лично доставить часы за 1,3 миллиона долларов единственному и неповторимому Криштиану».

Часы, доставленные Роналду, декорированы и собраны вручную и состоят из 832 различных компонентов, а их турбийоны состоят из 104 компонентов и весят всего 1,15 грамма.

У них большой корпус диаметром 57 мм, а безель из 18-каратного белого золота украшен 344 белыми бриллиантами багетной огранки. Другие особенности включают циферблат из дымчато-серого сапфирового стекла с Neoralithe по периметру, люминесцентные индексы с покрытием Super-LumiNova.

3 комментария

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Игорь Климов
Кто-то из великих выигрывает и коллекционирует Золотые Мячи, а кто-то покупает часы и их собирает в коллекцию, каждому своё)
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Ложный Латераль
Главное, что часы не украдены, заслуженные)
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korysh
чувак случайно оказался рядом на той же планете и поэтому решил лично доставить часы)
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