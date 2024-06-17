Тибо Куртуа отдыхает на яхте в компании красавицы-жены, пропуская Евро по решению тренера Бельгии
Тибо Куртуа пропускает Евро-2024 по решению тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско, но не страдает от этого, греясь на солнышке на борту яхты вместе с женой Мишель Герциг.
32-летний голкипер вернулся в строй в составе мадридского «Реала» и продемонстрировал, что полностью восстановился после травмы крестообразных связок, блестяще сыграв в финале Лиги чемпионов после девятимесячного перерыва.
Но, несмотря на это, главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско решил не включать его в состав своей команды. Поэтому сейчас голкипер наслаждается заслуженным отдыхом на Сардинии с красавицей Мишель. Он арендовал суперяхту для друзей и семьи.
Молодая мама Мишель выглядит великолепно в черно-белом бикини
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отбил жену-модель у рыжего-конопатого опорника и чиллит с лицом как на 4-й фотке с бокалом. выиграл всё, что надо. а рыжий пусть бегает по немецким огородам, что-то там кому-то доказывает, и всё равно без особых успехов.