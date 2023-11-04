Гаспачо
Блог

357 голосов за Холанда! Так на сколько Месси опередил норвежца?

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Манчестер Сити Манчестер Сити
Золотой мяч Золотой мяч
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Стало известно, что Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда на 105 очков в голосовании на «Золотой мяч»-2023.

Месси набрал 462 очка и обошел Холанджа, который набрал 357. Вот как выглядит пятерка лидеров по итогам голосования:

Очевидно, Месси выиграл награду достаточно убедительно. По количеству набранных очков это было совсем не спорное первое место.

Это уже 8-й «Золотой мяч» в карьере Месси. Ни один футболист не выигрывал его более пяти раз.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
а за Рональду во влажных мечтах Ромки проголосовало 999 только кверху ногами))))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Месси набрал больше очков, чем Холанн и КДБ вместе взятые. Плеймейкер и завершитель в одном лице
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Убедительная победа Лео Месси!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fidelio
Интересно, эра этого парня закончилась или эта бодяга будет продолжаться? Порой кажется что он получит десятый ЗМ, за что? За что нибудь в Америке...

Радует то что он оказался достаточно умен, чтобы закрыть тему своего европейского участия...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий