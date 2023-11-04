357 голосов за Холанда! Так на сколько Месси опередил норвежца?

Стало известно, что Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда на 105 очков в голосовании на «Золотой мяч»-2023.

Месси набрал 462 очка и обошел Холанджа, который набрал 357. Вот как выглядит пятерка лидеров по итогам голосования:

Очевидно, Месси выиграл награду достаточно убедительно. По количеству набранных очков это было совсем не спорное первое место.

Это уже 8-й «Золотой мяч» в карьере Месси. Ни один футболист не выигрывал его более пяти раз.