357 голосов за Холанда! Так на сколько Месси опередил норвежца?
Стало известно, что Лионель Месси опередил Эрлинга Холанда на 105 очков в голосовании на «Золотой мяч»-2023.
Месси набрал 462 очка и обошел Холанджа, который набрал 357. Вот как выглядит пятерка лидеров по итогам голосования:
Очевидно, Месси выиграл награду достаточно убедительно. По количеству набранных очков это было совсем не спорное первое место.
Это уже 8-й «Золотой мяч» в карьере Месси. Ни один футболист не выигрывал его более пяти раз.
Радует то что он оказался достаточно умен, чтобы закрыть тему своего европейского участия...