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🔥«6 поражений в 17 играх = уволен. Тен Хаг: 8 поражений в 15 играх = ?». Фан-аккаунт Моуринью 💣 взорвал соцсети, уличив «МЮ» в лицемерии

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Популярный фан-аккаунт, посвященный экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, выложил любопытный пост, сравнив отношение манкунианцев к Эрику тен Хагу и португальцу.

«Моуринью: 6 поражений в 17 играх = уволен. Тен Хаг: 8 поражений в 15 играх = ?» - написал «Жозе» в соцсетях.

Шутки шутками, но ведь сложно поспорить с разным отношением к тренерам. Ведь даже опустив спортивную составляющую, проблемы внутри команды присутствовали в обоих случаях.

В комментариях полностью поддержали посыл.

💭 «Не забывайте, что проблемы Жозе были вызваны бунтом Погба, Рэшфорда и Лингарда».

💭 «Нужно больше времени. Ахахах».

💭 «Не обращайте на них внимания!!! Они этого и добивались!».

💭 «Потому что тен Хаг - лысый. Они думают, что он станет вторым Пепом».

💭 «Жозе больше, чем Манчестер... Он никогда не должен был идти в этот маленький клуб».

Лицемерие «МЮ»?

1 комментарий

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Т Марк
«Потому что тен Хаг - лысый. Они думают, что он станет вторым Пепом».-ну это топ.))))
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