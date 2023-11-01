🔥«6 поражений в 17 играх = уволен. Тен Хаг: 8 поражений в 15 играх = ?». Фан-аккаунт Моуринью 💣 взорвал соцсети, уличив «МЮ» в лицемерии
Популярный фан-аккаунт, посвященный экс-наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, выложил любопытный пост, сравнив отношение манкунианцев к Эрику тен Хагу и португальцу.
«Моуринью: 6 поражений в 17 играх = уволен. Тен Хаг: 8 поражений в 15 играх = ?» - написал «Жозе» в соцсетях.
Шутки шутками, но ведь сложно поспорить с разным отношением к тренерам. Ведь даже опустив спортивную составляющую, проблемы внутри команды присутствовали в обоих случаях.
В комментариях полностью поддержали посыл.
💭 «Не забывайте, что проблемы Жозе были вызваны бунтом Погба, Рэшфорда и Лингарда».
💭 «Нужно больше времени. Ахахах».
💭 «Не обращайте на них внимания!!! Они этого и добивались!».
💭 «Потому что тен Хаг - лысый. Они думают, что он станет вторым Пепом».
💭 «Жозе больше, чем Манчестер... Он никогда не должен был идти в этот маленький клуб».
Лицемерие «МЮ»?
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