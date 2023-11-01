Гаспачо
Блог

Фанаты «Аль-Иттфака» скандировали «Месси» во время матча с «Аль-Насром». Роналду странно отреагировал на такую дерзость

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Золотой мяч Золотой мяч
болельщики болельщики
Клубы Клубы
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Выразил свои чувства.

Во вторник, на следующий день после торжественного вручения «Золотого мяча», «Аль-Наср» принимал «Аль-Иттифак» в 1/8 Кубка короля Саудовской Аравии. В ходе матча фанаты команды Стивена Джеррарда попытались вывести из себя португальского нападающего, начав скандировать «Месси». И у них это определенно получилось.

Болельщики начали выкрикивать имя главного соперника Криша, когда тот собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В итоге форвард передал мяч товарищу по команде и начал успокаивать болельщиков жестами.

Он приложил палец к губам, потом погрозил им фанатам, а после кистью показал им успокоиться.

В компенсированное время, когда Садьо Мане забил победный гол и вывел «Аль-Наср» в четвертьфинал турнира, Роналду, празднуя вместе с товарищем, как утверждают фанаты, дважды крикнул толпе: «Отвалите» («Fuck off»).

Кажется, Криша выходка фанатов неслабо задела.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Умеренков
Зачем нарезать тикток на кадры для меня всегда останется загадкой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nbveh Nbvehjd
Ответ Хасан Акбаев
Я не глор Месси ,но с какой стати это дерзость? Трибуны имеют право скандировать всё, что не запрещено законом. И если это не нравится плаксе, то это его проблема.
Ты тоже был в аэропорту недавно? Нашел кого-то?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#nikon
Судя по результату, скандирование не помогло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий