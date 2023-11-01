Фанаты «Аль-Иттфака» скандировали «Месси» во время матча с «Аль-Насром». Роналду странно отреагировал на такую дерзость

Выразил свои чувства.

Во вторник, на следующий день после торжественного вручения «Золотого мяча», «Аль-Наср» принимал «Аль-Иттифак» в 1/8 Кубка короля Саудовской Аравии. В ходе матча фанаты команды Стивена Джеррарда попытались вывести из себя португальского нападающего, начав скандировать «Месси». И у них это определенно получилось.

Болельщики начали выкрикивать имя главного соперника Криша, когда тот собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В итоге форвард передал мяч товарищу по команде и начал успокаивать болельщиков жестами.

Он приложил палец к губам, потом погрозил им фанатам, а после кистью показал им успокоиться.

В компенсированное время, когда Садьо Мане забил победный гол и вывел «Аль-Наср» в четвертьфинал турнира, Роналду, празднуя вместе с товарищем, как утверждают фанаты, дважды крикнул толпе: «Отвалите» («Fuck off»).

Кажется, Криша выходка фанатов неслабо задела.