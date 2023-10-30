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Знакомьтесь, Мадлен Райт - бывшая английская футболистка, сменившая карьеру на футбольном поле на съемки в порно🔞🔞🔞

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И ни о чем не жалеет.

В прошлом Мадлен Райт выступала «Чарльтон Атлетик», причем была одним из лидеров команды.

Девушку выгнали из клуба за видео, на котором она пьет шампанское и вдыхает веселящий газ. Боссы не готовы были мириться с нарушениями спортивного режима, а также с сомнительной репутацией. Ее вызвал главный тренер «Чарльтона» и объявил, что ей придется уйти из команды.

Спортсменка предпринимала попытки вернуться в футбол. Она наняла личного тренера Люка Джонса, чтобы поддерживать форму. «В последние дни, когда я тренировалась, я испытывала смешанные эмоции. С одной стороны, это была радость от возвращения, с другой — разочарование из-за того, что я уже не такая ловкая и резкая, какой была раньше. Это непростой период. Работать с Люком — одно удовольствие: он помогает мне вернуться к тем стандартам, которым я должна соответствовать», — писала блондинка в своих соцсетях.

Однако поиски нового клуба не увенчались успехом и девушка решила воспользоваться своими внешними данными для поиска заработка. Теперь она продает свои фото, снимается в рекламе и иногда в фильмах для взрослых.

Большую часть денег ей приносит сервис для взрослых OnlyFans - около 600 тысяч евро в год. На OnlyFans Райт входит в топ-10. Среди ее конкуренток — бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант.

16 комментариев

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Nomer22
Непонятно зачем она пошла на этот шаг. И стала заниматься футболом.
+52
0
+52
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Локоть Артеста
Друг спрашивает: видео с ней на черно-оранжевом ютубе есть?
+15
0
+15
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карабашка
Потеряла кучу времени с этим футболом.
+9
0
+9
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Николай Козлов
Ответ Leganessi
Не понимаю кому могут нравиться такие мамонты.
Тебе нравятся фигуры типа "узница концлагеря"/"суповой набор"?
+7
0
+7
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Altim
Давайте не будем её осуждать.... Ну занесло девочку в футбол - что поделаешь?
+5
0
+5
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Карма такая карма
Хороша.
+5
-2
+3
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Алексей Метелкин
Ответ Локоть Артеста
Друг спрашивает: видео с ней на черно-оранжевом ютубе есть?
Мой друг пока не нашел.
+2
0
+2
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Валерий Колчанов
Из футбола она явно ушла, чтобы можно было обжираться до ожирения
+1
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Не будь она футболисткой, не попала бы на Спортс. Ру!
+1
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Ivan
Почему этот комментарий отображается именно так?
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сиськи норм!
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Snag
Спортс, пора уже открывать соответствующий раздел. Ну есть же на сайте целый раздел киберспорта, давай и три икса!
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SadlerRG
Тут уже не хавбек, а фуллбек
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Navi88
где ссылки на ее...работы
оценить талант
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