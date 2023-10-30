Знакомьтесь, Мадлен Райт - бывшая английская футболистка, сменившая карьеру на футбольном поле на съемки в порно🔞🔞🔞

И ни о чем не жалеет.

В прошлом Мадлен Райт выступала «Чарльтон Атлетик», причем была одним из лидеров команды.

Девушку выгнали из клуба за видео, на котором она пьет шампанское и вдыхает веселящий газ. Боссы не готовы были мириться с нарушениями спортивного режима, а также с сомнительной репутацией. Ее вызвал главный тренер «Чарльтона» и объявил, что ей придется уйти из команды.

Спортсменка предпринимала попытки вернуться в футбол. Она наняла личного тренера Люка Джонса, чтобы поддерживать форму. «В последние дни, когда я тренировалась, я испытывала смешанные эмоции. С одной стороны, это была радость от возвращения, с другой — разочарование из-за того, что я уже не такая ловкая и резкая, какой была раньше. Это непростой период. Работать с Люком — одно удовольствие: он помогает мне вернуться к тем стандартам, которым я должна соответствовать», — писала блондинка в своих соцсетях.

Однако поиски нового клуба не увенчались успехом и девушка решила воспользоваться своими внешними данными для поиска заработка. Теперь она продает свои фото, снимается в рекламе и иногда в фильмах для взрослых.

Большую часть денег ей приносит сервис для взрослых OnlyFans - около 600 тысяч евро в год. На OnlyFans Райт входит в топ-10. Среди ее конкуренток — бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант.