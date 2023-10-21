Гаспачо
Блог

🔥 Фанаты «Осасуны» провели акцию в поддержку Палестины. Это ответ нападающему «Гранады», поддержавшему полное уничтожение Газы

Осасуна Осасуна
Гранада Гранада
Ла Лига Ла Лига
Шон Вейсман Шон Вейсман
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Рядовой матч испанской Ла Лиги превратился в очередное политическое шоу.

«Осасуна» и «Гранада» не относятся к разряду непримиримых соперников, но в этот раз накал страстей поднялся и без лишних поводов. Все дело в том, что израильский нападающий «Гранады» Шон Вейсман сделал громкое заявление в соцсетях, которое очень не понравилось большой группе фанатов. Футболист поддерживал комментарии, призывавшие расправиться со всеми жителями Газы.

Фанаты «Осасуны», в ответ на жуткое заявление игрока, выразили поддержку Палестине.

Добавим, что подобная акция противоречит новым правилам Ла Лиги, запретившей флаги Палестины и Израиля на стадионах. Фанаты «Осасуны» запрет проигнорировали.

Сам Вейсман не был включен в заявку на этот матч - клуб сделал это, чтобы обезопасить игрока.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Там ещё никто не назвал фанатов Осасуны террористами? И пожизненный запрет на помещение стадиона. Вроде так принято поступать в свободном и демократическом мире. А вообще страшно представить что начнется если Израиль решиться всё-таки на наземную операцию...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikko
Удивительно, что этого Вейсмана еще арабы на куски не порвали. Их в Испании много, особенно на юге, где и Гранада.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
9_volk
у меня другие вопросы - почему в отношении Вейсмана до сих пор не возбуждено уголовного дела? почему он до сих пожизненно не дисквалифицирован?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Казанский
То есть, чувак напрямую призвал выпилить густонаселённую точку мира и вопрос спускают на тормозах?

Прекрасно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий