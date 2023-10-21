🔥 Фанаты «Осасуны» провели акцию в поддержку Палестины. Это ответ нападающему «Гранады», поддержавшему полное уничтожение Газы
Рядовой матч испанской Ла Лиги превратился в очередное политическое шоу.
«Осасуна» и «Гранада» не относятся к разряду непримиримых соперников, но в этот раз накал страстей поднялся и без лишних поводов. Все дело в том, что израильский нападающий «Гранады» Шон Вейсман сделал громкое заявление в соцсетях, которое очень не понравилось большой группе фанатов. Футболист поддерживал комментарии, призывавшие расправиться со всеми жителями Газы.
Фанаты «Осасуны», в ответ на жуткое заявление игрока, выразили поддержку Палестине.
Добавим, что подобная акция противоречит новым правилам Ла Лиги, запретившей флаги Палестины и Израиля на стадионах. Фанаты «Осасуны» запрет проигнорировали.
Сам Вейсман не был включен в заявку на этот матч - клуб сделал это, чтобы обезопасить игрока.
Прекрасно!