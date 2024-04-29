«Удивительный клуб». Киммих ответил на инсайды про «Барсу» и объяснил, почему уволил агентов

Отвечая на вопрос о слухах, связывающих его с «Барсой», полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих сказал:

«В данный момент я не думаю об этом. Сначала я поговорю с «Баварией». Но, конечно, «Барселона» и «Реал» - удивительные клубы с удивительной историей».

29-летний футболист уволил агентов, так как хочет сам вести переговоры о своем будущем. Киммих объяснил это решение:

«Преимущество в том, что ты можешь говорить за себя, но это может быть и недостатком. Иногда трудно говорить о себе. Ты сам отвечаешь за свое решение.

Это самое важное для меня: быть за столом переговоров, слушать, что говорят ответственные лица, и иметь возможность напрямую общаться с клубом и тренером.

Это поможет мне принять правильное решение для меня и моей семьи».

Контракт Киммиха с «Баварией» - до лета 2025 года. Инсайдеры сообщали, что «Бавария» будет готова продать его этим летом, чтобы через год не потерять бесплатно, если он не продлит контракт в конце сезона».