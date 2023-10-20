Месси и Антонелла - главные краши мирового футбола: у них идеальная история любви и они не стесняются демонстрировать свои чувства❤️❤️❤️

Хоть кино снимай.

История любви Лео и Антонеллы началась в аргентинском городе Росарио, в котором они родились. Будущие супруги познакомились в возрасте пяти лет — их встреча произошла благодаря футболисту Лукасу Скалье, который был лучшим другом Месси. Спортсмены вместе играли за детский футбольный клуб Newell's Old Boys.

А спустя время Лукас представил Лионелю свою двоюродную сестру Антонеллу. Позже Месси не раз признавался, что это была любовь с первого взгляда.

Когда Месси исполнилось 11 лет, у него обнаружили дефицит гормона роста. Через два года отец Лионеля принял решение переехать в Испанию - Месси подписал контракт с «Барселоной».

Рокуццо осталась в Аргентине и поступила в университет, у нее появился молодой человек, но в 2007 году Антонелла столкнулась с огромной потерей - ее друга сбил мотоциклист. Узнав об этом, Месси сразу же прилетел в свой родной город, чтобы поддержать Рокуццо. Личная трагедия снова свела их вместе, и с тех пор возлюбленные не расставались.

В ноябре 2012 года пара сообщили о рождении первенца — на свет появился их сын Тьяго. Спустя три года, в 11 сентябре 2015-го, родился второй наследник Матео.

30 июня 2017 года Лионеля Месси связал себя узами брака с Рокуццо спустя десять лет отношений. Пара сыграла роскошную свадьбу в родном городе Росарио. На торжество было приглашено около 250 гостей, среди которых были не только звезды мирового футбола.

Уже через год, в марте 2018-го, в семье супругов произошло радостное событие — они стали родителями в третий раз. На свет появился их младший сын Чиро.

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