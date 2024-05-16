Агент Лунева прекратил сотрудничество с вратарем: «Единственное, что хотелось бы сказать Андрею: я заслужил чуть больше, чем аудиосообщение, наверное. Накопилась большая усталость более чем за 3 года»

Андрей Лунев прекратил сотрудничество со своим агентом Антоном Смирновым.

Об этом Смирнов сообщил в своем телеграм-канале.

«Только что получил сообщение от о прекращении нашего совместного сотрудничества.

Данное решение для меня неудивительно. Думаю, данный шаг назрел уже достаточно давно. Это решение Андрея, которое я, безусловно, принимаю. Сейчас это решение Андрея, а в любой момент до сегодняшнего дня это могло быть также моим решением или решением совместным. Это не имеет уже никакого значения.

Много чего можно рассказать о более чем 3 годах сотрудничества. Я даже думаю, что можно написать об этом книгу. Может быть, когда-нибудь я это сделаю.

Ничего кроме благодарности за этот отрезок своей жизни и работы у меня нет. Мы многое вместе прошли. К этому есть уважение. Но на каком-то этапе отношения изжили себя, так бывает. Мне не стыдно обернуться назад и посмотреть на эту историю как на огромный опыт, на кусочек жизни, в котором я верой и правдой служил Андрею.

Для продолжения карьеры без каких-либо препятствий для Андрея так даже будет лучше. Уверен, были советчики, которые именно эту позицию отстаивали и напевали Андрею. А он к ним прислушался. На что имеет безусловное право.

У меня накопилась большая усталость от этих более чем 3 лет работы. И сейчас словно гора с плеч. Единственное, что хотелось бы сказать Андрею публично на сегодняшний момент: наверное, скажу скромно, я заслужил за все это время чуть больше, чем аудиосообщение.

А так в добрый путь, Андрей, к новым вершинам! В « » ли или в другом клубе, это уже не столь важно. Пока эмоции такие, но в ближайшем будущем я должен буду серьезно подумать о правде, которую все же стоит, наверное, будет рассказать обо многих моментах», – написал бывший агент игрока.

Ранее Антон Смирнов опроверг информацию Ивана Карпова об интересе к Луневу со стороны «Динамо»: «Мы не ведем переговоров с «Динамо» о переходе Андрея Лунева. К нам предложение от клуба не поступало».