Партнеры по «Аль-Насру» сделали Роналду подарок к возвращению из сборной - и это не галстук🎂👔😅
Постарались к юбилейному голу.
В «Аль-Насре» поздравили Криштиану Роналду с недавними успехами.
Во время тренировки футболисты саудовского клуба подарили Роналду торт, на котором отмечены результаты нападающего – 40 забитых мячей в 2023 году и 127 голов за сборную Португалии.
Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, он опережает иранца Али Даеи на 18 мячей, а аргентинца Лионеля Месси – на 21.
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