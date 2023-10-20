Партнеры по «Аль-Насру» сделали Роналду подарок к возвращению из сборной - и это не галстук🎂👔😅

Постарались к юбилейному голу.

В «Аль-Насре» поздравили Криштиану Роналду с недавними успехами.

Во время тренировки футболисты саудовского клуба подарили Роналду торт, на котором отмечены результаты нападающего – 40 забитых мячей в 2023 году и 127 голов за сборную Португалии.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории сборных, он опережает иранца Али Даеи на 18 мячей, а аргентинца Лионеля Месси – на 21.