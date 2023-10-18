🔥 Что такое счастье? Спросите у Сан-Марино! Они забили первый гол в отборе и сошли с ума от радости 🎉🎊💃🏻

Если вы считаете, что дух футбола уже не тот, то вы точно не фанат сборной Сан-Марино.

Серениссима считается одной из слабейших сборных Европы, поэтому положительных результатов от нее никто не ждет. Но текущий отборочный турнир дался жителям карликового государства особенно тяжело.

За семь матчей Сан-Марино пропустило 24 мяча, но так ни разу и не забило.

От матча с Данией было мало ожиданий. Вплоть до 61-й минуты, на которой человек с говорящей фамилией Голинуччи изменил все. Это был гол.

Для понимания масштабов праздника - это реакция официального аккаунта федерации футбола Сан-Марино в соцсетях. 6,6 млн просмотров (население Сан-Марино - 33 тыс. человек).

«Гол Сан-Марино, клянусь вам, это не мечта, а то, чем мы живем, это абсолютно реально. Это сделал Голинуччи - наш новый герой.

Мы забили гол в матче против Дании, я не могу в это поверить, я буду плакать.

Возрождение футбола, Я люблю тебя, Сан-Марино моей жизни».

В итоге Сан-Марино проиграло Дании со счетом 1-2.