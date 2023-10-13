В детстве Рамос болел за «Барсу», а потом получил прозвище в честь ее игрока. Скаут клуба все рассказал
За автоголом Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» может стоять не только невезение, но и поэтическая справедливость.
Diario Sport сообщает, что легенда мадридского «Реала» в детстве был большим поклонником «Барселоны». «Он был больше «кулеc», чем «сливочным», – вспоминает один из скаутов клуба.
В молодости Рамос играл в «Севилье» на позиции полузащитника и получил прозвище Шустер, в честь легенды каталонцев Бернда Шустера из-за схожей внешности.
Но защитнику пришлось оставить любовь к «Барсе», перейдя в «Реал Мадрид».
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