В детстве Рамос болел за «Барсу», а потом получил прозвище в честь ее игрока. Скаут клуба все рассказал

За автоголом Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» может стоять не только невезение, но и поэтическая справедливость.

Diario Sport сообщает, что легенда мадридского «Реала» в детстве был большим поклонником «Барселоны». «Он был больше «кулеc», чем «сливочным», – вспоминает один из скаутов клуба.

В молодости Рамос играл в «Севилье» на позиции полузащитника и получил прозвище Шустер, в честь легенды каталонцев Бернда Шустера из-за схожей внешности.

Но защитнику пришлось оставить любовь к «Барсе», перейдя в «Реал Мадрид».