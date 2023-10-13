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В детстве Рамос болел за «Барсу», а потом получил прозвище в честь ее игрока. Скаут клуба все рассказал

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За автоголом Серхио Рамоса в матче с «Барселоной» может стоять не только невезение, но и поэтическая справедливость.

Diario Sport сообщает, что легенда мадридского «Реала» в детстве был большим поклонником «Барселоны». «Он был больше «кулеc», чем «сливочным», – вспоминает один из скаутов клуба.

В молодости Рамос играл в «Севилье» на позиции полузащитника и получил прозвище Шустер, в честь легенды каталонцев Бернда Шустера из-за схожей внешности.

Но защитнику пришлось оставить любовь к «Барсе», перейдя в «Реал Мадрид».

Sevilla president gets his wings at Ramos presentation | Reuters

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