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Пауло Дибала получил серьезную травму и покинул поле в слезах

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Звезда «Ромы» Пауло Дибала в слезах покидал поле после того, как получил травму в матче с «Кальяри».

Дибала был заменен на 40-й минуте после того, как физиотерапевты «Джаллоросси» вышли на поле, чтобы оказать ему помощь.

Камеры засняли, как нападающий плакал, прежде чем его заменил Андреа Белотти.

По данным Italian Football News, игрок сборной Аргентины получил травму колена.

Это еще одна неудача для 29-летнего футболиста, прошлый сезон которого был омрачен травмой.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о состоянии победителя чемпионата мира после того, как его команда обыграла «Кальяри» со счетом 4:1.

«Я говорил с Дибалой, он не настроен оптимистично, так что и я тоже…Нам придется дождаться результатов тестов, но я уверен в игроках – они знают свое тело».

Болельщики были убиты горем, увидев слезы бывшей звезды «Ювентуса» на поле.

1 комментарий

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Хищник Бери
Здоровья Павлуша!!!
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