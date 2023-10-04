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Президент «Интер Майами» подтвердил, что согласен отпустить Лео Месси в родную «Барселону» 🔥🔥🔥

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Но есть важное условие.

Хорхе Мас заявил, что отпустит Месси сыграть за «Барселону» прощальный матч, чтобы тот мог тепло попрощаться с каталонскими болельщиками.

«Очевидно, конкуренция за лучшего игрока в мире очень высока. Не только из-за желания «ПСЖ» продлить контракт, возможности вернуться в «Барселону» и предложений из Саудовской Аравии. Честно говоря, это были очень напряженные несколько месяцев, у меня было множество встреч в Росарио, в Барселоне, в Мадриде, в Париже, Майами и Дохе.

Был ли трансфер в опасности? Без сомнения. Давление было серьезным. Уход из «Барселоны» пришелся Месси не по душе – он не смог попрощаться со своим клубом, который принял его в детстве, и я думаю, обстоятельства сложились не так, как хотел Лионель.

Я пообещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Либо «Интер Майами» отправится в Барселону, либо мы как-то организуем матч», – сказал Хорхе Мас.

13 комментариев

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VERBLYUD
Будет круто, если на новом Камп Ноу проведут матч между легендами Барселоны и сборной Аргентины и Лео сыграет по тайму за каждую команду) Вроде он что-то похожее и хотел, когда несколько лет назад его спрашивали о прощальном матче.
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Hella black
Камп Ноу будет рад попрощаться с величайшим в Истории
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Иван Иванов
Ответ Роман
Прощальный матч играя против Барселоны 😂 Это не близко к тому, чтобы сыграть за родной клуб.
Если Барселона выпустит в составе Бартомеу, Пике и прочих бывших руководителей, то Месси будет только за сыграть против такой команды на радость болельщикам) Да и они будут в восторге😜
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Sundance Neeskens
Ответ Dark.Babysitter
Видимо это будет очень скоро. Чтобы до реконструкции стадиона.
До реконструкции? Она уже идет полным ходом, третий ярус трибун Камп Ноу полностью снесен.
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Agent Smith
Прощальный матч Лео сыграет за сборную⚽️
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Dark.Babysitter
Видимо это будет очень скоро. Чтобы до реконструкции стадиона.
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maxoc
Ну вот, когда стадион отремонтируют, не раньше
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Дмитрий Рабко
Скорее всего Месси ждёт окончание карьеры а-ля Маттеус...
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Дороф
Ответ Dark.Babysitter
Видимо это будет очень скоро. Чтобы до реконструкции стадиона.
Барса уже переехала на олимпийский стадион.
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