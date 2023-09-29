Лучший пак в истории FIFA: игрок одновременно получил Месси и Роналду🤯🤯🤯

Везунчик года.

22 сентября стала доступна EA Sports FC 24 для обладателей ультимативного издания. Игру уже можно запустить на всех доступных платформах.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. По сути это тот же самый футбольный симулятор.

В новой игре все так же популярны паки, а соцсети заполнили видео с их распаковками - одному из игроков удалось одновременно получит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.