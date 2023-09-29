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Лучший пак в истории FIFA: игрок одновременно получил Месси и Роналду🤯🤯🤯

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Везунчик года.

22 сентября стала доступна EA Sports FC 24 для обладателей ультимативного издания. Игру уже можно запустить на всех доступных платформах.

EA Sports FC 24 — новая часть культовой серии FIFA, которую Electronic Arts отныне будет развивать самостоятельно, без участия международной федерации футбола. По сути это тот же самый футбольный симулятор.

В новой игре все так же популярны паки, а соцсети заполнили видео с их распаковками - одному из игроков удалось одновременно получит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

3 комментария

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Руслан1313
Для меня футбольный симулятор это включил консоль выбрал команду и рубишься, а вот что такое Пак для меня загадка увы, видимо старею))🙁
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+4
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Владимир Синельщиков
Ответ Руслан1313
Для меня футбольный симулятор это включил консоль выбрал команду и рубишься, а вот что такое Пак для меня загадка увы, видимо старею))🙁
как появились эти паки и т.п. я перестал играть..
0
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0
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Давран Шеркулов
Ответ Владимир Синельщиков
как появились эти паки и т.п. я перестал играть..
А что мешает просто зайти в сезоны и рубиться в дивизионах? Это же отдельный режим, куда люди заходят по желанию?
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