7 комментариев

«Аль-Наср» Роналду демонстрирует по-настоящему классный футбол, напоминающий тики-таку «Барселоны» Гвардиолы
И Роналду в нем чувствует себя как рыба в воде.
2 сентября перед перерывом на матчи сборных «Аль-Наср» Криштиану Роналду обыграл «Аль-Хазем» (5:1) в лиге Саудовской Аравии. Один из голов забил сам Роналду, а на 78-й минуте отличился Мане.
Только посмотрите как играет команда Криштиану под активным прессингом.
Командой руководит 61-летний португалец Луиш Каштру.
Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».
Ради работы с «Аль-Насром» Каштру покинул бразильский «Ботафого». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично Роналду.
Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле.
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