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«Аль-Наср» Роналду демонстрирует по-настоящему классный футбол, напоминающий тики-таку «Барселоны» Гвардиолы

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И Роналду в нем чувствует себя как рыба в воде.

2 сентября перед перерывом на матчи сборных «Аль-Наср» Криштиану Роналду обыграл «Аль-Хазем» (5:1) в лиге Саудовской Аравии. Один из голов забил сам Роналду, а на 78-й минуте отличился Мане.

Только посмотрите как играет команда Криштиану под активным прессингом.

Командой руководит 61-летний португалец Луиш Каштру.

Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».

Ради работы с «Аль-Насром» Каштру покинул бразильский «Ботафого». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично Роналду.

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле.

7 комментариев

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atomio
есть мнение, что против продавцов кебабов из "Аль-Хазем", с таким укомплектованным летом составом, АльНаср как угодно может играть
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+4
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Александр Северный
ещё бы у них не была тики така. собрали топ футболистов и теперь издеваются над всякими хаземами и шабабами))) как только начнут играть с командами из первой тройки, так сразу же получат по ушам.
+2
0
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Pavlyushavin
Насри-кака которую мы заслужили
0
0
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