7 комментариев

И Роналду в нем чувствует себя как рыба в воде.

2 сентября перед перерывом на матчи сборных «Аль-Наср» Криштиану Роналду обыграл «Аль-Хазем» (5:1) в лиге Саудовской Аравии. Один из голов забил сам Роналду, а на 78-й минуте отличился Мане.

Только посмотрите как играет команда Криштиану под активным прессингом.

Командой руководит 61-летний португалец Луиш Каштру.

Ранее он работал в «Порту» и «Шахтере». В ходе карьеры он выигрывал чемпионат Украины, а также побеждал в Кубке эмира Катара, работая с «Аль-Духайлем».

Ради работы с «Аль-Насром» Каштру покинул бразильский «Ботафого». Сообщалось, что принять предложение саудовцев его убедил лично Роналду.

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле.