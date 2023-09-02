8 комментариев

Разница более чем в три раза.

Пользователь Reddit под ником sleeping4koala подготовил удобный график, который дает понимание, какую дистанцию покроет каждый клуб, участвующий в групповой стадии Лиги чемпионов этого сезона.

Больше всех в самолетах проведет чемпион Турции «Галатасарай» − им предстоит пролететь 6306 км. Турки попали в группу вместе с «Баварией», «Юнайтед» и «Копенгагеном».

Меньше всех − чемпион Франции «ПСЖ». Команда Луиса Энрике накрутит всего 1840 км. Все дело в том, что все соперники парижан из соседних стран − Италии, Англии и Германии. «ПСЖ» предстоит сыграть с «Дортмундом», «Ньюкаслом» и «Миланом». В этой же группе сильно повезло «Боруссии» − 1868 км.

Самое большое расстояние между Манчестером и Стамбулом − 2701 км по прямой. Самое короткое − между «ПСВ» и «Лансом» − всего 216 км. Можно добираться на матч автобусом или поездом.

Что касается групп, то самая большую дистанцию проедут или пролетят представители группы А − это «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», «Копенгаген» (18 530 км). Самую малую в группе F − «ПСЖ», «Боруссия Дортмунд», «Ньюкасл», «Милан» (9 090 км).