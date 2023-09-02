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Самый длинный путь у «Галатасарая», а «ПСЖ» повезло больше всех. Какое расстояние преодолеют клубы во время группового этапа ЛЧ

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Разница более чем в три раза.

Пользователь Reddit под ником sleeping4koala подготовил удобный график, который дает понимание, какую дистанцию покроет каждый клуб, участвующий в групповой стадии Лиги чемпионов этого сезона.

Больше всех в самолетах проведет чемпион Турции «Галатасарай» − им предстоит пролететь 6306 км. Турки попали в группу вместе с «Баварией», «Юнайтед» и «Копенгагеном».

Меньше всех − чемпион Франции «ПСЖ». Команда Луиса Энрике накрутит всего 1840 км. Все дело в том, что все соперники парижан из соседних стран − Италии, Англии и Германии. «ПСЖ» предстоит сыграть с «Дортмундом», «Ньюкаслом» и «Миланом». В этой же группе сильно повезло «Боруссии» − 1868 км.

Самое большое расстояние между Манчестером и Стамбулом − 2701 км по прямой. Самое короткое − между «ПСВ» и «Лансом» − всего 216 км. Можно добираться на матч автобусом или поездом.

Что касается групп, то самая большую дистанцию проедут или пролетят представители группы А − это «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», «Копенгаген» (18 530 км). Самую малую в группе F − «ПСЖ», «Боруссия Дортмунд», «Ньюкасл», «Милан» (9 090 км).

8 комментариев

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Garik1820
с Москвы до Владивостока больше за раз пролетаешь, чем Галатасарай за весь групповой этап)
+17
0
+17
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Алексей Тарлыков
Если бы Луч - Энергия играла в ЛЧ, то вообще бы охренели
+4
0
+4
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Бердибек Каибов
Ответ kostanostra
не совсем, Москва Владивосток 9 тыщ км.
а клуб Астана Казахстан сколько км 3 раза больше
+2
0
+2
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Xmet KZ
Ответ Бердибек Каибов
а Астана сколько км в лиге Европы
Увы, в этом году лишь Лига конференции
+2
0
+2
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Бердибек Каибов
а Астана сколько км в лиге Европы
+1
0
+1
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kostanostra
Ответ Garik1820
с Москвы до Владивостока больше за раз пролетаешь, чем Галатасарай за весь групповой этап)
не совсем, Москва Владивосток 9 тыщ км.
0
0
0
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Garik1820
Ответ kostanostra
не совсем, Москва Владивосток 9 тыщ км.
гугль пишет, что около 6400
0
0
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