8 комментариев

Причем в самое ближайшее время.

Как сообщает TeleSport, руководство голландского футбола включило тренера женской сборной Англии Сарину Вигман в шорт-лист потенциального нового главного тренера мужской сборной.

Вигман - бывшая нидерландская футболистка, выступавшая на позиции центрального полузащитника и защитника.

Ранее The Telegraph писал, что Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки Роналда Кумана. В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.

В настоящее время Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года команда под ее руководством вышла в финал, где уступила сборной Испании (0:1), а в 2021 году женская команда Англии выиграла женский чемпионат Европы.

Ранее Вигман выиграла Евро и вышла в финал чемпионата мира с женской командой Нидерландов.