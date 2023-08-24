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Грядет революция - мужскую сборную Нидерландов по футболу может возглавить женщина😱😱😱

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Причем в самое ближайшее время.

Как сообщает TeleSport, руководство голландского футбола включило тренера женской сборной Англии Сарину Вигман в шорт-лист потенциального нового главного тренера мужской сборной.

Вигман - бывшая нидерландская футболистка, выступавшая на позиции центрального полузащитника и защитника.

История Сарины Вигман, выигравшей два чемпионата Европы подряд, Евро-2022, Англия — Германия, женская сборная Англии - Чемпионат

Ранее The Telegraph писал, что Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки Роналда Кумана. В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.

В настоящее время Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года команда под ее руководством вышла в финал, где уступила сборной Испании (0:1), а в 2021 году женская команда Англии выиграла женский чемпионат Европы.

Ранее Вигман выиграла Евро и вышла в финал чемпионата мира с женской командой Нидерландов.

8 комментариев

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Ложный Латераль
Эта новость уже обсуждалась тут. И там, после массы комментариев в поддержку этой главной тренершы, появилось сильное желание, что бы это всё же случилось. Что бы иметь кейс женщина в раздевалке мужской сборной и навсегда закрыть данную тему.
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Konservator
Для всех сторонников "тестостероновые мужики не будут слушать бабу в раздевалке" напомню, что авторитет зависит не от размера мышц и суровости вида. Тихого, скромного и маленького Месси уважают все.
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Гекдениз Кардениз
Ааторитет у нее бомбовый будет в мовершенно другом виде спорта тренер будет учить жизни топ игроков прошедших школу тренеров в топ клубах, в защите поуже в атаке пошире
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Abdul Suleymanov
Кросс: "Позорище!"
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Dmitrii Serebrennikov
Вряд ли она будет пользоваться авторитетом у футболистов мужский сборной. На мой взгляд провальная идея уже на этапе задумки
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Ape1sin
Ответ Konservator
Для всех сторонников "тестостероновые мужики не будут слушать бабу в раздевалке" напомню, что авторитет зависит не от размера мышц и суровости вида. Тихого, скромного и маленького Месси уважают все.
только пока он приносит этим всем результат и, соответственно, бабки
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RedDevil1909
Ответ Konservator
Для всех сторонников "тестостероновые мужики не будут слушать бабу в раздевалке" напомню, что авторитет зависит не от размера мышц и суровости вида. Тихого, скромного и маленького Месси уважают все.
Интересный ты консерватор)
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