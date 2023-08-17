16 комментариев

Социальные сети – неотъемлемая часть современного футбола. От них зависит многое, в том числе доходы клуба. Давайте взглянем на элитную десятку клубов с огромными фанбазами.

10. «Арсенал» – 93,7 млн подписчиков

Лондонцы обгоняют северных соседей по городу («Тоттенхэм») на 10 млн подписчиков на всех платформах.

9. «Бавария» – 127 млн

Девятое место мюнценцам обеспечил Фейсбук, где у них почти 60 млн фолловеров.

=7. «Ливерпуль» – 131 млн

Число фанатов «Ливерпуля» заметно выросло за последние годы. Сейчас они делят седьмое место в мире вместе с конкурентом по АПЛ, но обгоняют их по подписчикам в Инстаграм и Твиттер.

=7. «Ман Сити» – 131 млн

А вот «горожане» активно развивают Фейсбук и Тикток.

6. «Челси» – 134 млн

Лондонцы обогнали главных претендентов на титул АПЛ, но до пятого места не дотянули.

5. «Ювентус» – 144 млн

Это самая популярная команда в Италии, причем с отрывом в 80 млн от второго места внутри страны.

4. «ПСЖ» – 187 млн

Парижане только четвертые в общем списке, зато обгоняют всех в Тиктоке (40 млн подписчиков). Любопытно, изменится ли число фолловеров в этом сезоне.

3. «Манчестер Юнайтед» – 206 млн

Кто-то сомневался, что «МЮ» – самый популярный клуб в Англии?

2. «Барселона» – 342 млн

По мере приближения к первому месту число подписчиков растет очень резко. У каталонцев – сумасшедшие 342 млн, большую часть которых они собрали в Твиттере.

1. «Реал Мадрид» – 363 млн

«Мадрид» уступает «Барсе» в Твиттере, на обходит во всех остальных – в Фейсбуке, Инстаграме и Тиктоке.