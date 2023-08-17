16 комментариев

📱 «Сити» уже седьмой в мире по числу фанатов в соцсетях. Как выглядит топ-10? Как много болельщиков у вашего любимого клуба?
Социальные сети – неотъемлемая часть современного футбола. От них зависит многое, в том числе доходы клуба. Давайте взглянем на элитную десятку клубов с огромными фанбазами.
10. «Арсенал» – 93,7 млн подписчиков
Лондонцы обгоняют северных соседей по городу («Тоттенхэм») на 10 млн подписчиков на всех платформах.
9. «Бавария» – 127 млн
Девятое место мюнценцам обеспечил Фейсбук, где у них почти 60 млн фолловеров.
=7. «Ливерпуль» – 131 млн
Число фанатов «Ливерпуля» заметно выросло за последние годы. Сейчас они делят седьмое место в мире вместе с конкурентом по АПЛ, но обгоняют их по подписчикам в Инстаграм и Твиттер.
=7. «Ман Сити» – 131 млн
А вот «горожане» активно развивают Фейсбук и Тикток.
6. «Челси» – 134 млн
Лондонцы обогнали главных претендентов на титул АПЛ, но до пятого места не дотянули.
5. «Ювентус» – 144 млн
Это самая популярная команда в Италии, причем с отрывом в 80 млн от второго места внутри страны.
4. «ПСЖ» – 187 млн
Парижане только четвертые в общем списке, зато обгоняют всех в Тиктоке (40 млн подписчиков). Любопытно, изменится ли число фолловеров в этом сезоне.
3. «Манчестер Юнайтед» – 206 млн
Кто-то сомневался, что «МЮ» – самый популярный клуб в Англии?
2. «Барселона» – 342 млн
По мере приближения к первому месту число подписчиков растет очень резко. У каталонцев – сумасшедшие 342 млн, большую часть которых они собрали в Твиттере.
1. «Реал Мадрид» – 363 млн
«Мадрид» уступает «Барсе» в Твиттере, на обходит во всех остальных – в Фейсбуке, Инстаграме и Тиктоке.
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