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📱 «Сити» уже седьмой в мире по числу фанатов в соцсетях. Как выглядит топ-10? Как много болельщиков у вашего любимого клуба?

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Социальные сети – неотъемлемая часть современного футбола. От них зависит многое, в том числе доходы клуба. Давайте взглянем на элитную десятку клубов с огромными фанбазами.

10. «Арсенал» – 93,7 млн подписчиков

Лондонцы обгоняют северных соседей по городу («Тоттенхэм») на 10 млн подписчиков на всех платформах.

9. «Бавария» – 127 млн

Девятое место мюнценцам обеспечил Фейсбук, где у них почти 60 млн фолловеров.

=7. «Ливерпуль» – 131 млн

Число фанатов «Ливерпуля» заметно выросло за последние годы. Сейчас они делят седьмое место в мире вместе с конкурентом по АПЛ, но обгоняют их по подписчикам в Инстаграм и Твиттер.

=7. «Ман Сити» – 131 млн

А вот «горожане» активно развивают Фейсбук и Тикток.

6. «Челси» – 134 млн

Лондонцы обогнали главных претендентов на титул АПЛ, но до пятого места не дотянули.

5. «Ювентус» – 144 млн

Это самая популярная команда в Италии, причем с отрывом в 80 млн от второго места внутри страны.

4. «ПСЖ» – 187 млн

Парижане только четвертые в общем списке, зато обгоняют всех в Тиктоке (40 млн подписчиков). Любопытно, изменится ли число фолловеров в этом сезоне.

3. «Манчестер Юнайтед» – 206 млн

Кто-то сомневался, что «МЮ» – самый популярный клуб в Англии? 

2. «Барселона» – 342 млн

По мере приближения к первому месту число подписчиков растет очень резко. У каталонцев – сумасшедшие 342 млн, большую часть которых они собрали в Твиттере. 

1. «Реал Мадрид» – 363 млн

«Мадрид» уступает «Барсе» в Твиттере, на обходит во всех остальных – в Фейсбуке, Инстаграме и Тиктоке.

16 комментариев

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Иван Лапин
Аль-Наср?
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Unknown Forusha
Бавария
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Butkin
Сити и Челси - это футбольные "новоделы"
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Максим Максимов
Ювентус
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Саша (Тольятти)
Манчестер)
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Виталий А.
Конечно,если всё ОАЭ в обязательном порядке должно топить за лифтёров.
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& Co1366
ПСЖ скатится ниже пятёрки.
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Eclatsport
Юнайтед
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Bazilic
Барса и Реал конечно в другой вселенной
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Aymammet Baylyyew
Барселона
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Игорь Грек
Работнички?
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Anar Amirjanov
Барселона
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Artūras Grigas
Михаил Тихонов , ты че то путаешь! Не знаю сколько ФАНАТО у других клубов , но у Ливерпуля ФАНАТОВ всего несколкоь десятков! И не надо гнать пургу.
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Саша (Тольятти)
Ответ SpilightTwarkle
да, я тоже за сити)))
😂
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