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🔥 Как же тяжело соперникам Месси. Лео ввалил в нижний угол с 25 (!) метров и затащил «Майами» в финал. Взгляните на его рекорды

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В среду утром «Интер Майами» снес «Филадельфию» 4:1 и вышел в финал Кубка лиг. Главный хайлайт дня снова у Лео Месси: аргентинец забил дальним ударом в нижний угол с 25 метров.

Чтобы вы понимали, насколько Лео легко в Северной Америке:

• Месси забил во всех играх за «Майами»;

• В 6 играх у Лео – 9 мячей и 1 ассист;

• Месси уже на третьей строчке лучших бомбардиров клуба (9), на первом – Гонасало Игуаин (29).

2 комментария

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Hella black
Кто-то гоняется за рекордами (🐪🦚) с мемной лыбой 🥴
А кого-то эти рекорды просто преследуют 🐐👑 Greatest of all time
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Roy Makaay
Тут явно не 25 метров. Ближе к 30.
Месси стабильно делает красиво, забивая каждый второй гол на индивидуальном мастерстве.
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