В среду утром «Интер Майами» снес «Филадельфию» 4:1 и вышел в финал Кубка лиг. Главный хайлайт дня снова у Лео Месси: аргентинец забил дальним ударом в нижний угол с 25 метров.

Чтобы вы понимали, насколько Лео легко в Северной Америке:

• Месси забил во всех играх за «Майами»;

• В 6 играх у Лео – 9 мячей и 1 ассист;

• Месси уже на третьей строчке лучших бомбардиров клуба (9), на первом – Гонасало Игуаин (29).