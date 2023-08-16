🔥 Как же тяжело соперникам Месси. Лео ввалил в нижний угол с 25 (!) метров и затащил «Майами» в финал. Взгляните на его рекорды
В среду утром «Интер Майами» снес «Филадельфию» 4:1 и вышел в финал Кубка лиг. Главный хайлайт дня снова у Лео Месси: аргентинец забил дальним ударом в нижний угол с 25 метров.
Чтобы вы понимали, насколько Лео легко в Северной Америке:
• Месси забил во всех играх за «Майами»;
• В 6 играх у Лео – 9 мячей и 1 ассист;
• Месси уже на третьей строчке лучших бомбардиров клуба (9), на первом – Гонасало Игуаин (29).
А кого-то эти рекорды просто преследуют 🐐👑 Greatest of all time
Месси стабильно делает красиво, забивая каждый второй гол на индивидуальном мастерстве.