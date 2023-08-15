Гаспачо
Блог

Ого, Роналду впервые написал пост на арабском. У Криштиану не лучшее время, что значат его слова?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Ла Лига Ла Лига
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Криштиану Роналду получил травму в финале Кубка арабских чемпионов и пропустит старт чемпионата. Португалец не смог помочь «Аль-Насру» разобраться с «Аль-Иттифаком» в первом туре Саудовской профессиональной лиги.

Чтобы выразить поддержку партнерам, Роналду впервые написал твит на арабском языке. По крайней мере, мы не смогли найти ни одного другого его сообщения в социальных сетях на арабском. Он написал: «النصر بمن حضر».

И вот как это переводится: «Победа приходит к тем, кто настроен на победу».

Эти слова – девиз «Аль-Нассра», но в последнее время не слишком часто используются.

Что касается игры, то в самом начале Садьо Мане открыл счет, но после перерыва «Аль-Иттифак» отыгрался, забив два мяча, и победил 2:1.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
circassian*
Эти слова – девиз «Аль-Нассра»
________
С этого и надо начинать новость
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xusan Abdulhamid
Ответ Игорь Климов
Твит звучит примерно так: "Масло масленное, если его смазать маслом".💛💙💪
Ты же болеешь за Барсу, зачем пишешь коммент про новость Роналду?
Ты так хочешь унижать Роналду потому что в подсознании знаешь что он не хуже а то и лучше чем Месси.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий