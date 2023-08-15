Криштиану Роналду получил травму в финале Кубка арабских чемпионов и пропустит старт чемпионата. Португалец не смог помочь «Аль-Насру» разобраться с «Аль-Иттифаком» в первом туре Саудовской профессиональной лиги.

Чтобы выразить поддержку партнерам, Роналду впервые написал твит на арабском языке. По крайней мере, мы не смогли найти ни одного другого его сообщения в социальных сетях на арабском. Он написал: «النصر بمن حضر».

И вот как это переводится: «Победа приходит к тем, кто настроен на победу».

Эти слова – девиз «Аль-Нассра», но в последнее время не слишком часто используются.

Что касается игры, то в самом начале Садьо Мане открыл счет, но после перерыва «Аль-Иттифак» отыгрался, забив два мяча, и победил 2:1.