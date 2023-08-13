Барби захватывает мир футбола: смотрим на любимых тренеров в образе Кенов💟
Летний кино-хит «Барби» Греты Гервик о приключениях легендарной куклы уверенно шагает по миру. Фильм уже собрал в прокате 1 миллиард евро, развлекая зрителей.
Нас тоже не могло не захлестнуть волной розового, поэтому мы решили проверить, как топовые тренеры выглядели бы в образе Кенов с помощью сайта BaiRBIE.…некоторые остались собой, а некоторым преображения пошли на пользу.
Оцените сами!
Неподражаемый Жозе Моуринью
Эрик тен Хаг и его роскошные волосы
Дэвиду Мойесу к лицу розовый
Юрген Клопп максимально серьезен даже в образе Кена
А Пеп Гвардиола все тот же, просто на 20 лет моложе
Маурисио Почеттино тоже почти не изменился
Микель Артета неплохо загорел
Массимилиано Аллегри с волосами мы давно не видели
Ну а это бонус =) Узнали?
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