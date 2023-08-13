Гаспачо
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Барби захватывает мир футбола: смотрим на любимых тренеров в образе Кенов💟

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Летний кино-хит «Барби» Греты Гервик о приключениях легендарной куклы уверенно шагает по миру. Фильм уже собрал в прокате 1 миллиард евро, развлекая зрителей.

Нас тоже не могло не захлестнуть волной розового, поэтому мы решили проверить, как топовые тренеры выглядели бы в образе Кенов с помощью сайта BaiRBIE.…некоторые остались собой, а некоторым преображения пошли на пользу.

Оцените сами!

Неподражаемый Жозе Моуринью

Эрик тен Хаг и его роскошные волосы

Дэвиду Мойесу к лицу розовый

Юрген Клопп максимально серьезен даже в образе Кена

А Пеп Гвардиола все тот же, просто на 20 лет моложе

Маурисио Почеттино тоже почти не изменился

Микель Артета неплохо загорел 

Массимилиано Аллегри с волосами мы давно не видели

Ну а это бонус =) Узнали?

 

 

 

 

 

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