Летний кино-хит «Барби» Греты Гервик о приключениях легендарной куклы уверенно шагает по миру. Фильм уже собрал в прокате 1 миллиард евро, развлекая зрителей.

Нас тоже не могло не захлестнуть волной розового, поэтому мы решили проверить, как топовые тренеры выглядели бы в образе Кенов с помощью сайта BaiRBIE.…некоторые остались собой, а некоторым преображения пошли на пользу.

Оцените сами!

Неподражаемый Жозе Моуринью

Эрик тен Хаг и его роскошные волосы

Дэвиду Мойесу к лицу розовый

Юрген Клопп максимально серьезен даже в образе Кена

А Пеп Гвардиола все тот же, просто на 20 лет моложе

Маурисио Почеттино тоже почти не изменился

Микель Артета неплохо загорел

Массимилиано Аллегри с волосами мы давно не видели

Ну а это бонус =) Узнали?