На груди фирменное CR7.

Треть форму клуб презентовал к 20-летию своего домашнего стадиона «Жозе Алваладе» – в матче открытия португальцы обыграли в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Существует легенда, что благодаря тому матчу Роналду через несколько дней стал игроком «Юнайтед».

Главная деталь в черно-золотой футболке – марка CR7 на месте лого экипировщика.

За 3 дня с момента, как футболки поступили в продажу, реализовано более 10 тысяч штук, что является абсолютным рекордом португальского клуба. Всего за 3 дня «Спортинг» заработал более 750 тысяч евро.