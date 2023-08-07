Гаспачо
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«Спортинг» выпустил уникальные футболки под брендом Криштиану Роналду – за 3 дня они установили рекорд продаж🤑🤑🤑

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На груди фирменное CR7.

Треть форму клуб презентовал к 20-летию своего домашнего стадиона «Жозе Алваладе» – в матче открытия португальцы обыграли в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» – 3:1. Существует легенда, что благодаря тому матчу Роналду через несколько дней стал игроком «Юнайтед».

Главная деталь в черно-золотой футболке – марка CR7 на месте лого экипировщика.

За 3 дня с момента, как футболки поступили в продажу, реализовано более 10 тысяч штук, что является абсолютным рекордом португальского клуба. Всего за 3 дня «Спортинг» заработал более 750 тысяч евро.

4 комментария

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сколько такое стоит?
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Интересно сколько бабла сорвал Роналду за использование его логотипа cr7?
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Ответ garp
сколько такое стоит?
смотря где покупать😁
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