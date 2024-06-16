📹 Не только футболист. Запасной вратарь сборной Дании положил трехочковый из бассейна

Футболисты различных сборных приехали на Евро-2024 не только, чтобы пройти как можно дальше по турнирной сетке, но и для записи вирусных видео.

С последним точно справились игроки сборной Дании, а именно запасной вратарь Фредерик Реннов, выступающий за немецкий «Унион». Он смог попасть мячом в баскетбольное кольцо, находясь при этом на приличном расстоянии и стоя в бассейне.

Учитывая игровое амплуа Реннова, ему было точно проще, чем любому другому полевому игроку, но успешная попытка все равно впечатляет.