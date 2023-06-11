13 комментариев

Стилистические разногласия
Блог

«Спортинг» посвятил форму Роналду и юбилею стадиона. В матче открытия Криш возил игроков «МЮ»

Спортинг Спортинг
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
игровая форма игровая форма
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
стиль стиль
Жозе Алваладе Жозе Алваладе
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Джон О′Ши Джон О′Ши
Футбол Футбол

6 августа 2003 ➡️ 6 августа 2023.

К 20-летию стадиона «Жозе Алваладе» «Спортинг» приготовил сюрприз: новую третью форму, которая переносит в день открытия арены.

Тогда португальцы обыграли в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

А уже через шесть дней англичане представили юного новичка из «Спортинга» – Криштиану Роналду.

Это первый в истории комплект от бренда CR7. Явно договорились через Nike

Главная деталь в черно-золотой футболке – марка CR7 на месте лого экипировщика.

Ранее бренд Роналду не был замечен на игровых формах, но «Спортинг» и Криштиану сотрудничают с Nike, поэтому здесь договориться было не сложно.

Похоже, за ориентир взяли дизайн одного из резервных комплектов 20-летней давности.

В том самом товарняке против «МЮ» Криш играл в домашней зелено-белой футболке.

Этот матч оброс легендами. Есть миф: «МЮ» купил Криша из-за того, что он уничтожил Джона О’Ши

Летом 2003-го потенциал 18-летнего Криштиану уже был очевиден – его хотели многие топ-клубы. «МЮ» помог договор о сотрудничестве со «Спортингом» и вера Алекса Фергюсона.

«Все клубы хотели его, но они собирались отдать его обратно в аренду в «Спортинг», – вспоминал агент Жорже Мендеш. – Единственный, кто был готов взять его незамедлительно, – Алекс Фергюсон. У меня не было сомнений в том, что это было лучшим решением».

Важную роль сыграл имевшийся договор о сотрудничестве между «Спортингом» и «МЮ». Кроме обмена опытом клубы договорились, что «Юнайтед» поучаствует в запуске новой арены «Спортинга». К лету-2003 стадион «Жозе Алваладе» был достроен, и матч открытия назначили на период предсезонной подготовки. В августе, после традиционного тура по Америке, уставшие игроки «МЮ» приехали в Лиссабон, чтобы уже на следующий день сыграть со «Спортингом».

Мы уже подробно разбирали игру Криштиану в том матче. Скажем лишь, что юный португалец тогда впечатлил всех игроков «МЮ». «В перерыве Джону О′Ши требовался кислородный баллон, – в шутку вспоминал Рио Фердинанд. – Джон был просто разорван в клочья и сидел, задыхаясь. Мы просили его играть плотнее с Роналду, а он даже не мог нам ответить. Честно говоря, я, Скоулз и Батт стояли там и говорили: «Этот парень невероятный, мы должны его подписать».

«МЮ» представил Криша 12 августа, то есть уже через неделю после матча.

По легенде, в которую верят даже некоторые бывшие игроки «Юнайтед», все решила именно эта игра. Но эту версию опровергал сам Фергюсон: «После матча со «Спортингом» парни подошли ко мне и рассказывали, что мы обязаны подписать Роналду. Но правда в том, что мы вели переговоры по Роналду уже некоторое время и ускорились лишь из-за возросшего интереса конкурентов».

В автобиографии Фергюсон вспоминал, что «МЮ» заинтересовался Роналду за год до матча:

«Когда Карлуш Кейруш пришел к нам летом 2002-го, он сказал, что в «Спортинге» есть молодой парень по имени Роналду, за которым нужно следить. Мы знали о нем все. Карлуш говорил, что нужно действовать быстро, так как парень особенный, и мы отправили Джима Райана в Португалию в рамках нашего договора о сотрудничестве. «Вау, я увидел игрока. Я думаю, что он вингер, но в юношеской команде он играл в центре нападения. Мне кажется, не стоит долго ждать», – сказал Джим после возвращения. Мы начали говорить о Роналду со «Спортингом».

«Спортинг» обожает Роналду: клуб назвал в честь него академию и думает о переименовании стадиона

Криштану четыре раза играл против «Спортинга» – и ни разу не уходил с поля без результативных действий. 3+2 в четырех матчах ЛЧ – и минимум по одному голу организовал в каждом матче.

«Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота. Я люблю этот клуб, я здесь вырос, «Спортинг» навсегда в моем сердце», – говорил Роналду после одной из таких игр.

В «Спортинге» всегда надеялись, что когда-нибудь самый звездный воспитанник в истории клуба вернется в родную команду. Президент клуба Фредерику Варандаш несколько лет назад даже упомянул, что они готовы переименовать стадион «Жозе Алваладе» в честь Криша: «Мы очень гордимся тем, что имя лучшего футболиста мира связано со «Спортингом». Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба».

Это при том, что «Жозе Алваладе», как и предыдущий стадион команды, назван в честь основателя «Спортинга». Арена памятна еще и тем, что на ней проводили матчи Евро-2004 (в том числе полуфинал Португалия-Нидерланды) и тот самый финал Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА переиграл хозяев поля 3:1.

До переименования стадиона пока не дошло, но академия «Спортинга» с осени 2020-го уже названа в честь Роналду. Теперь звездного воспитанника отметили и специальной формой.

Матч, через 6 дней после которого Криштиану Роналду впервые перешел в «МЮ»

Фото: AFP/ANDRE KOSTERS / LUSA / Lusa, ANTONIO SIMOES / LUSA; Gettyimages.ru/John Peters/Manchester United

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Португалец7 является настоящим культовым героем нашего времени
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заслужил, легенда!
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Выглядит супер
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс?? Кто там у вас редактор заголовка ?! Семиклассник ? Пятиклассник ? Что значит « возил»?
На чем возил? На себе ? На такси ?
Как дети, ей богу 💩
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не резервной, а тренировочной.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сердечное спасибо сэру Алексу за то, что раскрыл футбольному миру такого игрока!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маню еще и КАКА возил в 2007 в ЛЧ вместе с Роналду 🤭😄
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Замечательная идея, отличная реализация. 👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Такую бы Спартаку. Эхх...Сочетание цветов очень удачное.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А сколько голов тогда забил рюналду в ворота МЮ играя за Спортинг?? Счёт был 3:1 в пользу Спортинга и сколько рюналду забил тогда????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а тот КР ведь действительно был хорош! до какого-то момента даже в МЮ. и ЗМ заслуженный. правда чуть чуть пропадал в матчах биг фор АПЛ, но все же по совокупности метрик действительно был лучшим. а потом....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Спортинге всегда надеялись, что Роналду вернётся, но перед его отъездом в СА официальные лица клуба открещивались от перехода как могли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий