13 комментариев

6 августа 2003 ➡️ 6 августа 2023.

К 20-летию стадиона «Жозе Алваладе» «Спортинг» приготовил сюрприз: новую третью форму, которая переносит в день открытия арены.

Тогда португальцы обыграли в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

А уже через шесть дней англичане представили юного новичка из «Спортинга» – Криштиану Роналду.

Это первый в истории комплект от бренда CR7. Явно договорились через Nike

Главная деталь в черно-золотой футболке – марка CR7 на месте лого экипировщика.

Ранее бренд Роналду не был замечен на игровых формах, но «Спортинг» и Криштиану сотрудничают с Nike, поэтому здесь договориться было не сложно.

Похоже, за ориентир взяли дизайн одного из резервных комплектов 20-летней давности.

В том самом товарняке против «МЮ» Криш играл в домашней зелено-белой футболке.

Этот матч оброс легендами. Есть миф: «МЮ» купил Криша из-за того, что он уничтожил Джона О’Ши

Летом 2003-го потенциал 18-летнего Криштиану уже был очевиден – его хотели многие топ-клубы. «МЮ» помог договор о сотрудничестве со «Спортингом» и вера Алекса Фергюсона.

«Все клубы хотели его, но они собирались отдать его обратно в аренду в «Спортинг», – вспоминал агент Жорже Мендеш. – Единственный, кто был готов взять его незамедлительно, – Алекс Фергюсон. У меня не было сомнений в том, что это было лучшим решением».

Важную роль сыграл имевшийся договор о сотрудничестве между «Спортингом» и «МЮ». Кроме обмена опытом клубы договорились, что «Юнайтед» поучаствует в запуске новой арены «Спортинга». К лету-2003 стадион «Жозе Алваладе» был достроен, и матч открытия назначили на период предсезонной подготовки. В августе, после традиционного тура по Америке, уставшие игроки «МЮ» приехали в Лиссабон, чтобы уже на следующий день сыграть со «Спортингом».

Мы уже подробно разбирали игру Криштиану в том матче. Скажем лишь, что юный португалец тогда впечатлил всех игроков «МЮ». «В перерыве Джону О′Ши требовался кислородный баллон, – в шутку вспоминал Рио Фердинанд. – Джон был просто разорван в клочья и сидел, задыхаясь . Мы просили его играть плотнее с Роналду, а он даже не мог нам ответить. Честно говоря, я, Скоулз и Батт стояли там и говорили: «Этот парень невероятный, мы должны его подписать».

«МЮ» представил Криша 12 августа, то есть уже через неделю после матча.

По легенде, в которую верят даже некоторые бывшие игроки «Юнайтед», все решила именно эта игра. Но эту версию опровергал сам Фергюсон : «После матча со «Спортингом» парни подошли ко мне и рассказывали, что мы обязаны подписать Роналду. Но правда в том, что мы вели переговоры по Роналду уже некоторое время и ускорились лишь из-за возросшего интереса конкурентов».

В автобиографии Фергюсон вспоминал, что «МЮ» заинтересовался Роналду за год до матча:

«Когда Карлуш Кейруш пришел к нам летом 2002-го, он сказал, что в «Спортинге» есть молодой парень по имени Роналду, за которым нужно следить. Мы знали о нем все. Карлуш говорил, что нужно действовать быстро, так как парень особенный, и мы отправили Джима Райана в Португалию в рамках нашего договора о сотрудничестве. «Вау, я увидел игрока. Я думаю, что он вингер, но в юношеской команде он играл в центре нападения. Мне кажется, не стоит долго ждать», – сказал Джим после возвращения. Мы начали говорить о Роналду со «Спортингом».

«Спортинг» обожает Роналду: клуб назвал в честь него академию и думает о переименовании стадиона

Криштану четыре раза играл против «Спортинга» – и ни разу не уходил с поля без результативных действий. 3+2 в четырех матчах ЛЧ – и минимум по одному голу организовал в каждом матче.

«Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота. Я люблю этот клуб, я здесь вырос, «Спортинг» навсегда в моем сердце», – говорил Роналду после одной из таких игр.

В «Спортинге» всегда надеялись, что когда-нибудь самый звездный воспитанник в истории клуба вернется в родную команду. Президент клуба Фредерику Варандаш несколько лет назад даже упомянул, что они готовы переименовать стадион «Жозе Алваладе» в честь Криша: «Мы очень гордимся тем, что имя лучшего футболиста мира связано со «Спортингом». Криштиану всегда будет одним из величайших символов нашего клуба».

Это при том, что «Жозе Алваладе», как и предыдущий стадион команды, назван в честь основателя «Спортинга». Арена памятна еще и тем, что на ней проводили матчи Евро-2004 (в том числе полуфинал Португалия-Нидерланды) и тот самый финал Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА переиграл хозяев поля 3:1.

До переименования стадиона пока не дошло, но академия «Спортинга» с осени 2020-го уже названа в честь Роналду . Теперь звездного воспитанника отметили и специальной формой.

Фото: AFP/ANDRE KOSTERS / LUSA / Lusa, ANTONIO SIMOES / LUSA; Gettyimages.ru/John Peters/Manchester United