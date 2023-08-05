9 комментариев

Новый рейтинг Opta. Эксперты определили сильнейший чемпионат из топ-5, а также выбрали между МЛС и Саудовской лигой
Британская компания Opta, специализирующаяся на спортивной аналитике, подготовила обновленный рейтинг сильнейших футбольных чемпионатов мира. Топ составлен на основе принципа системы рейтингов Эло.
Аналитики Opta выяснили, что хорошо знакомый нам топ-5 европейских чемпионатов по-прежнему возглавляет иерархию футбольных первенств планеты.
На первом месте расположилась Премьер-лига. Средний рэнкинг 20-ти клубов, выступавших в АПЛ в минувшем сезоне, равен 48,6. Средний командный рейтинг по шкале от 0 до 100 (где 0 – худшая команда в мире, а 100 – лучшая команда в мире) равен 87,1. В топ-10 лучших клубов планеты по версии Opta входят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Среди всех чемпионатов у АПЛ наибольшее представительство клубов в десятке лучших.
Для многих станет сюрпризом Бундеслига, которая заняла второе место в рейтинге. Тут постаралась «Бавария», которая занимает вторую строчку в рейтинге лучших клубов мира. В десятку сильнейших также вошли дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Средний рейтинг немецких клубов равен 85,4.
На третьем месте – Ла Лига со среднем рейтингом 84,1. Далее идет итальянская Серия А (83,8), а замыкает пятерку Лига 1 (81,9). Вот как выглядит инфографика, которой поделилась Opta:
В десятке сильнейших футбольных лиг мира компанию грозной пятерке лучших составляют чемпионаты Бельгии, Швейцарии, Португалии, Нидерландов и Бразилии.
А что там у Месси и Роналду? Они давно не выступают в одном чемпионате, теперь футболисты показывают свое мастерство на разных континентах. Но их продолжают сравнивать. Теперь фанаты ожесточенно спорят о том, какой чемпионат сильнее: МЛС или Высшая лига Саудовской Аравии.
Согласно исследованию Opta, американское первенство превосходит ближневосточный чемпионат. Средний рейтинг команд МЛС равен 73,2, а рейтинг клубов из Саудовской Аравии – 70. МЛС занимает 29-ю строчку в топе сильнейших чемпионатов мира, а Высшая лига Саудовской Аравии расположилась на 36-м месте.
Возможно, массовой переезд звезд европейского футбола на Ближний Восток изменит расстановку сил в этом противостоянии. Время покажет.
Как вам такая аналитика? Склонны доверять подобным рейтингам?
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