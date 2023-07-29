Гаспачо
Блог

Экс-игрок «Барселоны» хочет видеть Мбаппе в Ла Лиге. Он считает, что такой трансфер поможет бренду чемпионата

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жерар Пике Жерар Пике
Барселона Барселона
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Жерар Пике поделился своим мнением о будущем Килиана Мбаппе. Суперзвезду «ПСЖ» тесно связывают с переходом из «ПСЖ» в «Мадрид».

Экс-защитник «Барселоны» в беседе с Eldesmarque заявил, что хотел бы видеть суперзвезду французского футбола в чемпионате Испании:

«Я считаю, что лучшие игроки должны выступать в Ла Лиге. Он уже мог перейти в чемпионат Испании пару лет назад, но ситуация стала сложнее.

В любом случае для бренда Ла Лиги такой трансфер будет крайне полезен. Теперь я смотрю на это все со стороны, меня это мало волнует. Но я уверен, что руководство лиги было бы радо, если бы Мбаппе выступал в Испании».

Пока Килиан – игрок «ПСЖ». Руководство столичного клуба исключило Мбаппе из предсезонного тура команды и выставило игрока на трансфер. Сообщалось, что капитан сборной Франции получил сумасшедшее предложение от «Аль-Хилаля». Нападающий может сезон отыграть в Саудовской Аравии, а затем бесплатно перейти в «Мадрид».

Согласны с оценкой Пике? Хотели бы увидеть Килиана в Испании?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Traxyla
Как только ушел , моя хата с краю ?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий