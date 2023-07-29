Жерар Пике поделился своим мнением о будущем Килиана Мбаппе. Суперзвезду «ПСЖ» тесно связывают с переходом из «ПСЖ» в «Мадрид».

Экс-защитник «Барселоны» в беседе с Eldesmarque заявил, что хотел бы видеть суперзвезду французского футбола в чемпионате Испании:

«Я считаю, что лучшие игроки должны выступать в Ла Лиге. Он уже мог перейти в чемпионат Испании пару лет назад, но ситуация стала сложнее.

В любом случае для бренда Ла Лиги такой трансфер будет крайне полезен. Теперь я смотрю на это все со стороны, меня это мало волнует. Но я уверен, что руководство лиги было бы радо, если бы Мбаппе выступал в Испании».

Пока Килиан – игрок «ПСЖ». Руководство столичного клуба исключило Мбаппе из предсезонного тура команды и выставило игрока на трансфер. Сообщалось, что капитан сборной Франции получил сумасшедшее предложение от «Аль-Хилаля». Нападающий может сезон отыграть в Саудовской Аравии, а затем бесплатно перейти в «Мадрид».

Согласны с оценкой Пике? Хотели бы увидеть Килиана в Испании?