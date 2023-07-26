8 комментариев

Пока «ПСЖ» без Мбаппе не смог обыграть «Аль-Наср», сам Килиан тренируется с оставшимися во Франции игроками.

Интерес «Аль-Хилаля» к нападающему не исчез. Напротив, саудовцы начали действовать активнее и отправили делегацию в столицу Пятой республики. Об этом рассказал Фабрицио Романо:

«Делегация «Аль-Хилаля» на этой неделе прибудет в Париж, клуб хочет предложить Килиану Мбаппе свой план:

Возможность перейти всего на один сезон, а затем бесплатно уйти в 2024 году.

Фиксированная зарплата в размере 200 млн евро плюс коммерческие сделки/права на изображение, которые увеличат доход игрока до 700 млн евро.

«ПСЖ» все еще убежден в том, что Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» [о бесплатном трансфере в 2024 году]».

Ранее издание Relevo со ссылкой на источники в окружении Килина сообщило, что нападающий не рассматривает переезд на Ближний восток и предпочтет провести следующий сезон на скамейке запасных в Париже.

Поменяет ли Мбаппе свое решение?