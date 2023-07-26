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Фабрицио Романо поделился новыми подробностями трансфера Мбаппе в «Аль-Хилаль». Саудовцы начали действовать активнее

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Пока «ПСЖ» без Мбаппе не смог обыграть «Аль-Наср», сам Килиан тренируется с оставшимися во Франции игроками.

Интерес «Аль-Хилаля» к нападающему не исчез. Напротив, саудовцы начали действовать активнее и отправили делегацию в столицу Пятой республики. Об этом рассказал Фабрицио Романо:

«Делегация «Аль-Хилаля» на этой неделе прибудет в Париж, клуб хочет предложить Килиану Мбаппе свой план:

  • Возможность перейти всего на один сезон, а затем бесплатно уйти в 2024 году.
  • Фиксированная зарплата в размере 200 млн евро плюс коммерческие сделки/права на изображение, которые увеличат доход игрока до 700 млн евро.

«ПСЖ» все еще убежден в том, что Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» [о бесплатном трансфере в 2024 году]».

Ранее издание Relevo со ссылкой на источники в окружении Килина сообщило, что нападающий не рассматривает переезд на Ближний восток и предпочтет провести следующий сезон на скамейке запасных в Париже.

Поменяет ли Мбаппе свое решение?

8 комментариев

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Геннадий Тимченко
Чемпион мира в 19 лет и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018, на чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов), в финальном матче забил три гола и стал вице-чемпионом... и это при том, что ему нет и 25🤣 к 25 годам у Месси таких достижений не предвиделось даже во время совместных фантазий с Агуэро, когда они надолго запирались вдвоём в комнате 🤣🤣🤣
+5
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Геннадий Тимченко
Ответ Dolphin
Будет у Саудитов играть в следующем сезоне, очень он уж деньги любит.
ну пеший-то гораздо более до денег охочь, но не перешёл же... и этот не перейдёт
+4
0
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Dolphin
Будет у Саудитов играть в следующем сезоне, очень он уж деньги любит.
+4
-2
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Геннадий Тимченко
Ответ Rister81
Не фанат Месси,но один к 25 годам имел несколько золотых мячей,золотые бутсы,все командные трофеи,и игра в сильнейшем чемпионате за одну из сильнейших команд,пока второй играя за сильнейшую команду чемпионата не может к 25 годам элементарно золотую бутсу выиграть)) Обычный столб Холланд имеет шансов больше взять золотой мяч,чем универсал Мбаппе) Если француз в этом году перейдет к саудитам или продлит контракт с ПСЖ,на его карьере можно ставить крест)
вас, мессионэров, не поймёшь - то голосят, что главное это победа на ЧМ, но если это вдруг касается Мбаппе, то это совсем не главное🤣🤣🤣🤣🤣
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Геннадий Чеботарев
Ответ Rister81
Не фанат Месси,но один к 25 годам имел несколько золотых мячей,золотые бутсы,все командные трофеи,и игра в сильнейшем чемпионате за одну из сильнейших команд,пока второй играя за сильнейшую команду чемпионата не может к 25 годам элементарно золотую бутсу выиграть)) Обычный столб Холланд имеет шансов больше взять золотой мяч,чем универсал Мбаппе) Если француз в этом году перейдет к саудитам или продлит контракт с ПСЖ,на его карьере можно ставить крест)
если ты не фанат гнома,то должен понимать,что большая половина мячиков у него липовая и без инъесты и Хави он звездный игрок,коих было не мало и будет ещё больше. а ты его вознёс выше крыши.
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Dolphin
Ответ Геннадий Тимченко
ну пеший-то гораздо более до денег охочь, но не перешёл же... и этот не перейдёт
Месси хотя бы к закату карьеры на заработки поехал, а этот ещё вообще ничего не достиг особо. Печально за ним наблюдать, всех денег не заработаешь.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Dolphin
Месси хотя бы к закату карьеры на заработки поехал, а этот ещё вообще ничего не достиг особо. Печально за ним наблюдать, всех денег не заработаешь.
к какому закату карьеры? он довел бчк до предбанкротства. а если бы последний контракт бчк с ним подписала и не послушалась перца,то они были бы уже банкроты,со всеми вытекающими. леприкон ,он и есть леприкон и золото у него во главе угла. а Мбаппе в отличии от него не выпрашивал бабло ,ему шейхи сами предлогали.
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Rister81
Ответ Геннадий Тимченко
Чемпион мира в 19 лет и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018, на чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов), в финальном матче забил три гола и стал вице-чемпионом... и это при том, что ему нет и 25🤣 к 25 годам у Месси таких достижений не предвиделось даже во время совместных фантазий с Агуэро, когда они надолго запирались вдвоём в комнате 🤣🤣🤣
Не фанат Месси,но один к 25 годам имел несколько золотых мячей,золотые бутсы,все командные трофеи,и игра в сильнейшем чемпионате за одну из сильнейших команд,пока второй играя за сильнейшую команду чемпионата не может к 25 годам элементарно золотую бутсу выиграть)) Обычный столб Холланд имеет шансов больше взять золотой мяч,чем универсал Мбаппе) Если француз в этом году перейдет к саудитам или продлит контракт с ПСЖ,на его карьере можно ставить крест)
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