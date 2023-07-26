8 комментариев

Фабрицио Романо поделился новыми подробностями трансфера Мбаппе в «Аль-Хилаль». Саудовцы начали действовать активнее
Пока «ПСЖ» без Мбаппе не смог обыграть «Аль-Наср», сам Килиан тренируется с оставшимися во Франции игроками.
Интерес «Аль-Хилаля» к нападающему не исчез. Напротив, саудовцы начали действовать активнее и отправили делегацию в столицу Пятой республики. Об этом рассказал Фабрицио Романо:
«Делегация «Аль-Хилаля» на этой неделе прибудет в Париж, клуб хочет предложить Килиану Мбаппе свой план:
- Возможность перейти всего на один сезон, а затем бесплатно уйти в 2024 году.
- Фиксированная зарплата в размере 200 млн евро плюс коммерческие сделки/права на изображение, которые увеличат доход игрока до 700 млн евро.
«ПСЖ» все еще убежден в том, что Мбаппе договорился с мадридским «Реалом» [о бесплатном трансфере в 2024 году]».
Ранее издание Relevo со ссылкой на источники в окружении Килина сообщило, что нападающий не рассматривает переезд на Ближний восток и предпочтет провести следующий сезон на скамейке запасных в Париже.
Поменяет ли Мбаппе свое решение?
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