Не верится.

Марко Ройс решил снять с себя обязанности капитана клуба и передать повязку другому игроку в преддверии нового сезона Бундеслиги.

В конце прошлого сезона миллионы фанатов надеялись, что дортмундская «Боруссия» вот-вот завершит десятилетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии», и все решилось в последнем туре чемпионата. Все решил поздний гол Джамала Мусиалы, принесший «Баварии» одиннадцатый титул подряд.

Особенно тяжело это поражение далось капитану команды Марко Ройсу, который так ни разу и не взял титул лиги вместе с дортмундцами. И теперь полузащитник принял решение отказаться от капитанской повязки. Он сообщил об этом в обращении к фанатам:

В видео, выложенном на официальной странице клуба, 34-летний футболист сказал: «Привет, фанаты «Боруссии», мне было очень важно сказать вам кое-что лично.

У меня было о чем подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю. Для меня было гордостью и честью носить эту повязку в течение пяти лет.

Спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я желаю Себастьяну и Эдину найти хорошего преемника. Я уверен, что у них все получится».

Ройс получил повязку в начале сезона 2018/19, когда командой руководил Люсьен Фавр, и с тех пор он ее с гордостью носил.

В апреле он согласился на продление своего контракта еще на один год, но, возможно, следующим летом его время на «Сигнал Идуна Парк» подойдет к концу.