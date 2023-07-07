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Эпоха подходит к концу. Марко Ройс объявил, что он больше не будет капитаном дортмундской «Боруссии»

Марко Ройс Марко Ройс
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Не верится.

Марко Ройс решил снять с себя обязанности капитана клуба и передать повязку другому игроку в преддверии нового сезона Бундеслиги.

В конце прошлого сезона миллионы фанатов надеялись, что дортмундская «Боруссия» вот-вот завершит десятилетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии», и все решилось в последнем туре чемпионата. Все решил поздний гол Джамала Мусиалы, принесший «Баварии» одиннадцатый титул подряд.

Особенно тяжело это поражение далось капитану команды Марко Ройсу, который так ни разу и не взял титул лиги вместе с дортмундцами. И теперь полузащитник принял решение отказаться от капитанской повязки. Он сообщил об этом в обращении к фанатам:

В видео, выложенном на официальной странице клуба, 34-летний футболист сказал: «Привет, фанаты «Боруссии», мне было очень важно сказать вам кое-что лично.

У меня было о чем подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю. Для меня было гордостью и честью носить эту повязку в течение пяти лет.

Спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я желаю Себастьяну и Эдину найти хорошего преемника. Я уверен, что у них все получится».

Ройс получил повязку в начале сезона 2018/19, когда командой руководил Люсьен Фавр, и с тех пор он ее с гордостью носил.

В апреле он согласился на продление своего контракта еще на один год, но, возможно, следующим летом его время на «Сигнал Идуна Парк» подойдет к концу.

5 комментариев

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Ivan Komissarov
Ответ dem
Слабак! Неудивительно почему он всегда второй.
Тебе так же говорили в школе поэтому не надо это выливать в комменты
+7
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aleksmaloy48
Ройс, мой любимый Марко Ройс(
+6
0
+6
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Михо
Как болельщик Баварии жалею и одновременно очень уважаю Марко, что он не перешел в Баварию. Один из главных талантов поколения, не взявший ЧМ из за глупой травмы в товарняке с Арменией… всегда очень нравился этот игрок, пусть не капитаном, но играет еще долго и без травм)
0
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