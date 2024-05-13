Лео пробует «Месси-бургер» в компании своей семьи и Луиса Суареса 🍔

Лионель Месси и Луис Суарес не только играют вместе на поле – дуэт воссоединился в «Интер Майами» - но и проводят вместе свободное время за его пределами.

Вчера Лео и Луис были замечены в компании своих семей в Hard Rock cafe, где попробовали «Месси-бургер», в который входят две котлеты из обжаренного говяжьего фарша, сыр проволоне, чоризо, красный лук, домашний соус, салат, помидоры и булочка бриошь.

Супруга Лео Антонела Роккуццо поделилась кадрами в Инстаграме - выглядит аппетитно!

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